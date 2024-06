Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Repassem les notícies més destacades del dijous a Sabadell. Què ha passat en les últimes hores?

L’auge dels patinets elèctrics a l’espai públic és un repte d’abordatge transversal. La convivència entre usuaris d’aquests aparells, conductors d’altres vehicles de motor i vianants no resulta sempre senzilla. Tot plegat, en un context en què la configuració de les ciutats ha d’integrar sobre la marxa l’augment de vehicles de mobilitat personal (VMP).

“No podem continuar amb el parc de Bombers actual. Ha quedat obsolet”. El cap de bombers de Sabadell, Martí Sanabria, es jubilarà en qüestió de dies i s’acomiadarà des de l’edifici de la carretera de Barcelona, que és vell i s’ha quedat petit. El cos d’extinció i salvament demana des de fa dècades que es construeixi una nova seu, més gran, moderna i ben connectada, per millorar el servei.

Toyota Material Handling, la recent flamant empresa nouvinguda a Sabadell, ha celebrat l’acte d’inauguració institucional de la seu central, situada a Sant Pau de Riu-sec. L’edifici, en el qual treballen prop de 300 persones i que compta amb una superfície de 16.500 metres quadrats –11.000 m² de taller, 2.300 m² d’àrea específica i una sala de formació 1.000 m²–, serveix de centre de logística a la divisió de Toyota especialitzada en carretons elevadors i maquinària.

El nou Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sabadell redefineix els Consells de Districte. Aquests òrgans vehicularan les queixes i propostes dels set districtes de la ciutat i s’hi podrà participar tant a títol individual com en representació d’una entitat.

Si des del març passat has pujat al cim del Puig de la Creu, t’haurà sorprès no poder accedir a l’entorn de l’ermita, com era habitual abans. I encara més veure-hi camions i maquinària. Des de fa tres mesos, una tanca prohibeix el pas als excursionistes i ciclistes al mirador del cim amb vistes privilegiades a la plana del Vallès i al mar –en ocasions puntuals fins i tot a Mallorca– a causa de les obres que s’hi estan fent.