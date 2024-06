“Els que vinguin sabran l’exigència i responsabilitat que comporta ser a un club com el Sabadell”

Presentat Lucas Viale amb un discurs molt clar, directe i contundent aquest dijous a la Nova Creu Alta. “Recuperar la identitat del CE Sabadell” com a pal de paller d’un equip que no tindrà cap por a baixar al fang per guanyar els partits. Una identitat que el nou director esportiu considera que “s’ha perdut els tres últims anys”. Viale és un gran coneixedor de la categoria. Com a jugador va disputar més de 400 enfrontaments a l’antiga Segona B (gairebé una cinquantena amb el Centre d’Esports) i acumula dues temporades d’experiència als despatxos a Segona Federació.

“No vaig dubtar en cap moment de venir aquí i sabia el projecte que volia. Tinc claríssim que guanyar partits és molt difícil, però també tinc molt clar què s’ha de fer per guanyar”, admet. L’hispà-argentí també ha mostrat un gran sentit de la responsabilitat i una gran coneixença de la casa. “Conec molt bé el club. La meva dona és sòcia des que va néixer. Sé quin equip vol l’afició, que és la millor del món perquè amb molt poc va a totes, i què els hem de donar. Tindrem un equip pressionant, vertical i que no avorrirà”, apunta.

L’entrenador, entre avui i demà

Sobre el nou entrenador, Viale ha destacat que la carpeta es tancarà aviat: “entre avui i demà hauria d’estar signat i el dilluns la idea és començar la confecció de la plantilla amb ell”. David Català sembla el més ben situat a hores d’ara. Tot apunta que la primera incorporació serà Sergio Cortés. El migcampista ha estat un dels jugadors clau del Badalona Futur i ha rebutjat una bona oferta del Terrassa per vestir d’arlequinat. “Vull jugadors amb fam. Sabran al club que venen i l’exigència i responsabilitat que té. I si no, els ho faré veure jo”.

Lucas Viale ha confirmat que la plantilla serà nova en un gran percentatge. “Quan tinguem el tècnic analitzarem cada cas. De moment tenim a Marru amb contracte de filial i volem comptar amb ell pel primer equip, Marc Vargas que torna de cessió i he parlat amb Vladys i Astals. El ‘xino’ sap que farem un esforç perquè es quedi, però serà complicat perquè s’ha guanyat tenir propostes interessants”.

“Tenim una exigència i uns mínims amb la samarreta que estan dictats per la identitat i l’orgull del club”

El president Pau Morilla-Giner ha mostrat l’energia que li ha transmès Viale des de l’inici i ho ha definit amb un concepte molt clar: ‘rock n’roll’. “Estic molt content amb l’arribada del Lucas. Poques vegades havia trobat una persona amb què comparteixi tant l’energia. Aquesta ràbia que sentim ara l’hem de convertir en energia positiva i en il·lusió. Però sent realistes. No som més que ningú i des de la humilitat hem de voler guanyar més que qualsevol altre rival”, ha afirmat.

Morilla-Giner també ha tractat alguns dels temes d’actualitat a l’entitat com la campanya de socis que espera poder llençar “la setmana vinent” i que sigui “un tsunami”. Sobre les equipacions, el sabadellenc ha confirmat que finalment no s’ha arribat a un acord amb Nike. “Tenim una exigència i uns mínims que estan dictats per la identitat i l’orgull. La samarreta és la pell dels jugadors i té una importància absoluta. El proveïdor ens va presentar un model que estava per sota d’aquests mínims i afortunadament ens hem mogut ràpidament i bé per poder-ho solucionar. Totes les samarretes han d’estar a l’altura del que som i hem estat”, ha reflexionat amb contundència. Tot fa indicar que Kappa serà qui faci el disseny per a la nova temporada.