Música, activitats i correfoc a la festa major de Ca n’Oriac

El barri de Ca n’Oriac celebra aquest cap de setmana, del 7 al 9 de juny, la seva festa major. L’organitza l’associació de veïns i el programa inclou propostes de música, activitats i un correfoc per tancar les celebracions. L’avinguda de Matadepera i les places del Pi, del Farell i de la Fuensanta seran l’epicentre de les activitats.

“Són uns dies dedicats a divertir-nos, gaudir de la música, el ball, ocupar els carrers i gaudir dels seus espais, trobar-nos amb els amics que fa temps que no veiem i oblidar les coses negatives”, destaquen fonts de la Comissió de Festes de l’associació.

L’inici de festa es farà a les 19.30 h a la plaça del Pi, amb l’actuació dels músics Detumbaga. A les 21 h serà el torn del pregó, que anirà a càrrec de Miguel Tello. Tancaran la nit a la mateixa plaça les havaneres del Grup Ultramar, amb rom cremat gratuït.

El camp de futbol del barri, del Sabadell Nord, serà l’escenari durant tot el dissabte d’una jornada de portes obertes, premis i regals de l’Associació de Veïns de Ca n’Oriac. El mateix dia, de 10.30 a 11.30 h, hi haurà una cercavila pels carrers amb els Gegants de Gràcia i Bernat ho peta. D’11 a 11.30 h, masterclass per a infants i adults a les places del Farell i del Pi, respectivament. A les 12.30 h, vermutada a la plaça del Pi. A les 18 h, es faran puntes de coixí a l’avinguda de Matadepera. A les 19 h i a les 20.30 h es faran dues actuacions musicals a la plaça del Pi. Tancarà la jornada la revetlla popular amb Els hits de la teva vida a la plaça del Farell.

Diumenge, el camp del Sabadell Nord tornarà a ser l’escenari on començaran les activitats. De 9 a 20 h, s’hi farà una jornada de portes obertes de futbol femení i lliurament de premis. A les 10.30 h hi haurà una nova cercavila amb el grup Bernat ho peta. I, a la mateixa hora, començaran diversos jocs i escacs a la plaça de la Fuensanta. A les 12 h es farà una desfilada organitzada per Ca n’Oriac Comerç a l’avinguda de Matadepera. Les activitats de música i una actuació del grup Asana, a les 19 h i a les 20.30 h, es faran a la plaça del fi. La festa major del barri d’enguany s’acabarà amb el correfoc de les Bruixes del Nord i focs d’artifici, a partir de les 22.30 h a l’avinguda de Matadepera.