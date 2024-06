Saps on és… el barri amb més cultura de Sabadell?

Can Rull és un dels barris més antics de Sabadell fora del nucli històric. Malgrat que per a molts residents del veïnat és sobradament conegut, segurament hi ha molts sabadellencs que no coneixen una de les particularitats que fa especial l’indret: el nom dels seus carrers.

A Can Rull podem fer una ruta per conèixer alguns dels autors de la literatura i poesia més importants de la història. En pocs metres, passem del carrer de Larra, al de Zorrilla, sense oblidar el de García Lorca. Tot plegat, fent parada a la plaça d’Antonio Machado.

Escriptors, poetes i dramaturgs han donat identitat als racons i cantonades d’un lloc que acumula moltes pàgines d’història. Tampoc falten el nom d’algunes de les obres més conegudes, com Tirant lo Blanc o el Quixot. Aquests noms, a més, conviuen ben a prop d’altres reconegudes figures culturals, especialment del món de la música. Allà, és fàcil escoltar un veí que va al carrer de Beethoven o algun visitant que busca el de Chopin, cantonada amb Schubert.

Amb tot, el barri deu el seu nom a la masia de Can Rull, que era la casa pairal de la família Rull als segles XVII i XVIII. És l’origen d’un univers genuí que ha anat creixent amb la cultura sempre com a protagonista.