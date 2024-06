Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Arribem al tram final de setmana amb l’actualitat farcida de notícies rellevants. Què ha passat en les últimes hores?

Presentat Lucas Viale amb un discurs molt clar, directe i contundent aquest dijous a la Nova Creu Alta. “Recuperar la identitat del CE Sabadell” com a pal de paller d’un equip que no tindrà cap por a baixar al fang per guanyar els partits. Una identitat que el nou director esportiu considera que “s’ha perdut els tres últims anys”. Viale és un gran coneixedor de la categoria.

La Policia Municipal de Sabadell ha celebrat el seu acte institucional anual aquest dijous al vespre a l’auditori de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Com ja és tradició, l’esdeveniment ha servit per reconèixer accions destacades d’agents i també per a dintingir policies amb molts anys de servei.

El conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno, va recordar en la seva intervenció al fòrum organitzat per Goldman Sachs, cleebrat aquest passat dijous, que l’entitat preveu retribuir l’accionista de Banc Sabadell amb 2.400 milions d’euros a càrrec dels exercicis 2024 i 2025, equivalent a 0,45 euros per acció.

Les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Sabadell i a la resta de la línia vallesana rebran ‘nous’ trens. En realitat, però, seran els combois més antics que hi ha en circulació, amb tres dècades d’experiència recorrent les vies. Unitats que ara experimentaran un procés de transformació fins a equiparar-se als aparells de la sèrie estrenada fa gairebé dos anys.

Segurament, molts veïns la coneixen per ser una de les treballadores de la Farmàcia Zamenhof de Sabadell. Des de fa un temps, però, la Mari Pérez s’ha convertit en una figura global, malgrat que continua reivindicant les seves arrels castellarenques. La seva popularitat va arribar de casualitat, poc després de la pandèmia. Un vídeo publicat a TikTok va desencadenar-ho tot, fins a convertir-la en una de les concursants d’un dels programes de moda a la televisió catalana.