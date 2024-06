La selectivitat del 2024 ja ha passat de llarg. Han estat tres dies intensius –i intensos– d’exàmens que condicionaran el futur acadèmic de prop d’un miler de sabadellencs. Ens apropem a la sortida de la darrera prova, al Campus UAB a Sabadell, per preguntar als estudiants com han viscut aquesta jornada. La Carla, el Jan, la Maria i l’Izan ho tenen clar: “Ens ho esperàvem molt pitjor”.

“Cal pensar que són coses que ja has fet durant el curs”

Carla Escobar

Va ser de les primeres a sortir del darrer examen. En el seu cas, el de Funcionament de l’Empresa. “M’ha anat molt bé, a part, em pondera 0,2 per a la carrera de Dret, que és el que vull fer”, comenta. La Carla, de l’Institut Vallès, s’ha vist “segura” en aquestes proves d’accés a la universitat. “He de reconèixer que m’ho esperava pitjor”, admet. “El primer dia, amb Castellà i Anglès, va ser molt relaxat”, afegeix. Preguntada pel dossier que li ha donat més problemes, apunta que Història “és sempre un dels que costa més, en general”. Ho atribueix, principalment, a la quantitat de temari que l’estudiant s’ha de preparar. La sabadellenca assegura que “el més important és pensar que tot allò que et pregunten és allò que has anat fent durant el curs”. En aquest sentit, recomana repassar la teoria i fer exàmens d’anys anteriors. Té ganes de començar la universitat, diu, però abans l’esperen uns dies ben merescuts a Tenerife.

“Als de l’any que ve els diria que s’ho agafin amb calma”

Jan Graell

El Jan, del Col·legi Sagrada Família, reconeix que va començar els exàmens amb un punt de tensió. Quan va sortir del primer, el de castellà, es va endur una “sorpresa”, però. “M’ho esperava molt més difícil!”. Precisament, apunta que la prova de llengua castellana va ser “la més fàcil”. Ara, mirant enrere, sosté que “en general m’ha anat bastant bé i estic content”. L’examen de Matemàtiques va ser la pedra a la sabata de les PAU, diu el Jan. “Va ser, amb diferència, el que més em va costar”, explica. Si hagués d’enviar un missatge als estudiants de l’any que ve, el sabadellenc els diria “que s’ho prenguin amb calma i tranquil·litat”. “Et posen molta pressió, però el fet és que t’han estat preparant tot el curs per a aquests exàmens”, afegeix. A partir de dilluns, el Jan comença a treballar, explica. Té pensat compaginar-ho amb gaudir de l’estiu. I, finalment, aquest setembre li agradaria començar un grau universitari d’ADE.

“He intentat fluir, sense atabalar-me: anava preparada”

Maria Bolós

La Maria tanca una selectivitat amb “molt bones sensacions”. “L’últim examen, a més, el de Literatura Catalana, m’ha anat molt bé”, celebra. La Maria, que ve de l’Institut Vallès, també és de les que s’ho esperava més difícil tot plegat. “Jo soc molt d’intentar fluir, sense atabalar-me, perquè estressar-se no serveix de res”, subratlla. Tanmateix, la sabadellenca reconeix que “he anat ben preparada i he estudiat bastant”. Per això, anuncia satisfeta que “crec que obtindré els resultats que vull”. La Maria ressalta la importància, no només de preparar-se el temari, sinó d’organitzar-se. “La ‘sele’ també ens posa a prova en el sentit de l’organització que portem perquè són molts exàmens seguits”, explica. Per celebrar que ja s’han acabat aquests mesos de fer colzes, la Maria té programa un viatge a Menorca. I després, quan acabi l’estiu, té pensat anar a la universitat i començar la carrera de Publicitat i Relacions Públiques.

“M’he adonat que estudio molt millor sota pressió”

Izan González

“Parlen de la selectivitat com una cosa molt important, molt gran, on et jugues la nota, però no n’hi ha per a tant”, comenta l’Izan, de l’Institut Vallès. La pressió en aquests exàmens existeix, reconeix el sabadellenc. “Però ens ho hem d’agafar amb tranquil·litat, fer un bon batxillerat i organitzar-se bé”, afegeix. L’Izan celebra que les PAU li han anat “bastant bé”; tot i que admet que li hagués agradat “haver estudiat una miqueta més”. La intensitat d’aquests dies li ha jugat a favor, ja que l’Izan rendeix i estudia més sota pressió, sosté. Sobre l’examen que li ha costat més, apunta que “l’anglès és sempre de les assignatures que se’m fan més difícils”. El sabadellenc té previst estudiar Comptabilitat i Finances, precisament, en el campus on ha fet els exàmens. “Estic bastant tranquil perquè crec que m’arribarà la nota i podré accedir-hi”, conclou.

[FOTOS: DAVID CHAO]