Campoamor se’n va de Festa Major a l’engròs

El barri de Campoamor es vesteix de gala per a la seva Festa Major amb multitud d’opcions i iniciatives per a la gent de la zona. Aquest divendres van donar el tret de sortida d’unes celebracions que s’allargaran fins al diumenge. Amb la plaça Picasso com a epicentre de la trentena d’activitats que proposa l’associació de veïns, aquest dissabte s’han celebrat algunes de les més multitudinàries.

La jornada l’ha iniciat la colla de les Sentinelles d’Arkemis i s’ha anat animant amb la xocolatada, les activitats infantils, els tallers, els jocs o els espectacles. “Dona vida al barri. Vens a passejar, estàs una estona per la zona i grans i petits estem entretinguts. Hi ha activitats per tothom i això sempre és positiu”, admet la Julia, veïna de Campoamor, que lamenta que “no puguem gaudir de la festa cada any perquè són dies divertits i on es respira un ambient lúdic”.

La festa major del barri se celebra de forma bianual tot i que la d’enguany és la segona des del 2018 -la Covid va obligar a anul·lar la del 2020-. L’espera fa que les ganes de celebració i festa siguin encara majors entre els residents i habituals de la zona. “Es fa llarg. Per nosaltres és maco i ens ajuda a fer barri. Sempre venim a participar en les activitats que podem fer. Aquest any crec que està sent una edició molt bona i l’organització ha fet una feina excel·lent”, afirma la Isabel, del barri de tota la vida.

L’últim dia de les festes, demà diumenge, també el començaran els Sentinelles. A les 11 h, la plaça s’omplirà de diverses activitats i jocs entre els quals destaquen els tallers infantils o les classes de sevillanes. També hi haurà espectacles com el de La Coral Arco Iris a les 12:30 o el de VarieGats a les 19 h. La gran cloenda arribarà amb el correfoc a les 21:30. L’organització recomana assistir-hi amb gorra i roba de cotó.

FOTOS: DAVID CHAO