“Ningú en tot l’Estat ha fet més per l’òpera que Mirna Lacambra”

La sensació general és que queda tancada una etapa històrica, la de Mirna Lacambra al capdavant de la direcció artística de la Fundació Òpera a Catalunya (FOC). Als 91 anys, no ocupava el càrrec de forma simbòlica. Continuava tenint el poder de decisió sobre els protagonistes de cada òpera i el repertori de temporada. Serà rellevada pel sabadellenc Jordi Torrents, vicepresident de l’Associació Amics de l’Òpera de Sabadell (AAOS), amb qui treballarà conjuntament en les produccions de la pròxima tardor, La bohème i Tosca, de Giacomo Puccini.

“Calia fer el relleu, que estigués cobert, i crec que ara és un bon moment per fer-ho”, comenta Mirna Lacambra, que continua presidint l’AAOS, que va fundar el 1982. Sobre Torrents, és rotunda: “Té un immens coneixement i unes idees molt clares sobre com ha de funcionar una temporada d’òpera. Sap exactament què implica ser director artístic d’una companyia com la nostra”. És enorme l’herència cultural de Lacambra. I ho sap Torrents, que assumeix el pes que suposa un relleu com aquest: “El seu llegat és immens. Ningú en tot l’Estat ha fet tant per l’òpera com ella”.

El director general de la FOC, Òscar Lanuza, parla de “miracle” o “d’unicorni” per descriure la feina feta de la històrica soprano, impulsora també de l’Orquestra Simfònica, del Cor d’Amics i del circuit d’òpera itinerant, que “ara deixa més viu i més fort que mai”. I encara afegeix: “Ha sigut d’utilitat pel país, pel públic i pels artistes”. En aquest sentit, “se l’ha jugat, ha pres riscos i ha ofert oportunitats perquè centenars de joves hagin pogut tenir carrera i debutar en òpera”.

Mirna Lacambra va fundar també l’Escola d’Òpera de Sabadell. La directora de la Fundació Banc Sabadell, Sonia Mulero, s’hi refereix: “No només deixa unes temporades d’òpera excepcionals, i un compromís ferm amb la cultura i la ciutat, també ha donat importància a la formació i a l’excel·lència. El traspàs a la part educativa, al futur que són els joves, és molt generós”.

Ara fa dos anys, a l’acte de celebració del 40è aniversari de l’AAOS, a l’escenari de la Faràndula Mirna Lacambra i Antoni Quintana es van fondre en una sincera abraçada d’amistat. Durant 40 anys han treballat junts a l’entitat, ell com a secretari. Poca gent la coneix tant. “És una persona molt llesta, molt treballadora i molt perfeccionista, vol que tot surti bé. És una amant de la lírica, sempre ho ha fet tot de manera vocacional, per l’òpera i no per ella. Ha donat caliu a la cultura del país”.

Els reptes

Un dels reptes que té Torrents és aportar novetats en el repertori. Caldrà trobar l’equilibri entre mantenir produccions que “venen entrades sense necessitat ni de publicitar-se”, com Turandot, i nous títols que aportin aire fresc. És arriscat, però confia a encertar i “fer pedagogia” entre el públic. A més, hi ha il·lusió per fer més audicions que descobreixin “noves veus interessants” per “anar trobant relleu generacional”.

Òscar Lanuza té clar que és un encert l’elecció de Torrents, un gran divulgador d’òpera que ha vist més de 1.000 representacions de 300 obres diferents: “És una de les persones que més sap d’òpera i que més n’ha vist, aquí i a tot el món”. I afegeix: “És una persona que coneix molt bé el que es fa a nivell espanyol i europeu, que aportarà una nova mirada i innovació a la FOC”.