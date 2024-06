El Parc Catalunya es transporta a Galícia amb la Festa Gallega

El Centro Galego Nós ha organitzat aquest cap de setmana la trentena Festa Gallega als peus del Parc Catalunya. Els assistents i membres de l’associació van gaudir d’un dinar amb costelles, pebrots del padró o el tradicional i típic pop. Com ells mateixos afirmen: “som gent d’Orense, de Pontevedra, de Lugo, de La Corunya…, però aquí ens ajuntem tots i gaudim i recordem la nostra terra”.

I és que molts dels assistents porten tota la vida a Sabadell malgrat que no obliden els seus orígens. Aquest és el cas de la Pilar. “Porto 49 anys a la ciutat. He viscut més a Catalunya que a Galícia, però les arrels mai s’obliden”, admet. Nascuda a La Corunya, opina que aquestes festes són molt positives per “ajuntar-nos, ballar, menjar i passar una bona estona”. Amb el temps, la Pilar ha deixat a un costat les visites a la seva terra: “quan moren els pares i familiars cada vegada costa més anar-hi. L’arrelament ja el tenim aquí i aquestes festes són per no oblidar d’on venim, i no tant per nostàlgia”, explica.

El marit de la Pilar porta encara més temps a la ciutat, el Francisco va arribar fa més de sis dècades, l’any 1963. Com a curiositat, va conèixer la seva dona a París.“Ella és de La Corunya i jo soc d’Orense, ens vam conèixer en una fàbrica de galetes a França i hem fet vida junts a Sabadell. És increïble les voltes que dona la vida”, afirma. Per al Francisco que es facin trobades així és “molt maco” i serveix per “recordar anècdotes i experiències de la seva terra després de tants anys”.

Una de les persones que porta la iniciativa és la Maria que explica que la festa va més enllà de Sabadell. “Ve gent amb arrels gallegues que viuen a Catalunya. Han vingut persones de Barcelona, de Cerdanyola, de Terrassa… és una manera de ajuntar-nos”, apunta. Com a curiositat, una altra de les persones actives de l’entitat era la seva veïna al seu poble natal, situat a Orense, i es van retrobar a la ciutat. “Ja diuen que el món és molt petit. Fa 36 anys que estic aquí, però al final les arrels sempre queden”. El que té clar és que l’objectiu de fer aquestes trobades és “recordar d’on venim i apropar la nostra terra d’origen a la terra d’acollida”, afirma.

A part del dinar, les celebracions van comptar amb paradetes i espectacles amb gaites i sons tradicionals gallecs que els assistents acompanyaven de les danses típiques de la zona. Un racó de Galícia a Sabadell amb una trentena Festa Gallega d’èxit i gran balanç per als organitzadors i participants.

FOTOS: DAVID CHAO