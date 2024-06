El PSC ha guanyat les eleccions europees a Sabadell, com al Vallès i en el conjunt de Catalunya. Els socialistes han obtingut el 34,1% dels vots, per sobre dels resultats de fa quatre anys (27,4%). La participació cau sota mínims: només quatre de cada deu sabadellencs ha acudit a les urnes (43,8%), vuit punts per sota de fa cinc anys.

Els socialistes es tornen a imposar a la capital del Vallès, després de la recent victòria d’Illa a les eleccions catalanes. Ja són set convocatòries electorals seguides en què el PSC obté la victòria: municipals del 2019, generals de l’abril i del novembre del 2019, autonòmiques del 2021, municipals del 2023, generals del 2023, autonòmiques i ara les europees del 2024.

Els comicis deixen més titulars a Sabadell: els partits independentistes es pateixen una forta davallada, tant Junts com ERC, que sumen el 29,1% dels suports. La candidatura Toni Comín s’imposa a la de Diana Riba, que es presentava amb la marca Ara Repúbliques.

En el flanc unionista, destaca la pujada del PP, que triplica el nombre de vots, fins al 12,5% i s’aprofita de la desaparició de Ciutadans (0,6%). Dins de l’extrema dreta, Vox puja fins al 6,4% i Se acabó la fiesta -el partit del youtuber Alvise Pérez- irrromp amb el 3,4% dels suports. Ha estat la sorpresa de la nit tant a Sabadell com en el conjunt de l’Estat.

En la pugna entre Podem i Sumar, Sabadell s’ha inclinat més per la candidatura d’Irene Montero (4,9%), que ha quedat per sobre de la proposta dels comuns de Jaume Asens (4,5%).

Consulta els resultats a Sabadell i en altres municipis de Catalunya i de l’Estat