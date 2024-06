Repararan voreres històricament deteriorades

Els tràmits administratius per reparar la vorera i la calçada de tres vies en què estan molt malmeses continuen avançant. La Junta de Govern Local ha adjudicat aquest dilluns la contractació de les obres dels carrers de la República, Calassanç Duran i l’avinguda de la Pau. En total, 1 milió d’euros es destinarà a aquestes tres vies, mentre que un paquet de prop de 455.000 euros permetrà fer actuacions específiques en diversos carrers dels districtres 4, 5 6 i 7. La suma de tot plegat, doncs, és d’1,46 milions d’euros. L’adjudicació de les obres és el darrer pas bucrocràtic abans que es puguin començar a fer, de manera que, si no hi ha cap imprevist, pròximament hauran de començar properament. El termini d’execució de casa projecte depèn de la seva magnitud.

L’avinguda de la Pau (Castellarnau) és la que compta amb un pressupost més elevat, de prop de 653.000 euros, perquè es remodelarà la vorera i el carril bici de diferents trams. Al carrer de Calassanç Duran (Covadonga), el tram que es repararà és entre els carrers de Covadonga i del Xaloc. Es tracta d’una zona en què les arrels dels arbres han destrossat la vorera i han aixecat part de la calçada. En conseqüència, l’Ajuntament ha confirmat que eliminarà els pins existents i els substituirà per 10 arbres nous, amb la qual cosa es preveu doblar el nombre d’arbres respecte a l’actualitat en aquest espai.

Al carrer de la República (Centre), l’actuació es farà a la vorera sud, cantonada Narcís Giralt. En aquest cas, el pressupost és conjunt amb el de Calassanç Duran i, en total, els dos projectes sumen uns 357.600 euros.

Obres a diferents carrers

Paral·lelament, s’ha adjudicat el contracte d’obres per renovar diferents vies dels districtes 4 (la Concòrdia), 5 (Can Feu, Gràcia, els Merinals); 6 (Creu de Barberà, Espronceda, les Termes, Campoamor) i 7 (Torre-romeu, Poblenou). Entre les diferents actuacions de millora de calçades i voreres que duu a terme l’Ajuntament, hi ha la via de Massagué i zones com l’entorn del parc de les Aigües, el passeig de Fleming o els carrers de Jaume I, la Palma, Permanyer, Reina Elionor i Feijóo.