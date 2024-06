Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Fem un repàs de l’actualitat informativa de Sabadell. Què ha passat en les últimes hores?

Dels set polígons d’activitat econòmica (PAE) de Sabadell, el del Parc Empresarial és el més jove (2012), i avui dia resta pendent per urbanitzar menys d’un 30%, la majoria de titularitat privada. La facturació de la vintena d’empreses ha crescut més d’un 18%, segons les darreres dades de l’Informe d’Estructura Empresarial, malgrat ser el cinquè PAE, amb un pes del 0,7%.

Sabadell ha aplaudit els millors treballs de recerca en la vint-i-tresena edició del Certamen Montserrat Miró. La jornada distingeix els treballs més sofisticats d’estudiants de secundària de Sabadell i Sant Quirze del Vallès; i l’organitza anualment la Fundació Bosch i Cardellach conjuntament amb l’Ajuntament de Sabadell i el Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental.

Us explicàvem fa uns dies que l’Institut Ca n’Oriac de Sabadell havia guanyat un premi i n’optava a un altre. Doncs ja se sap el veredicte final. El centre també ha estat guardonat, finalment, amb el premi Baldiri Reixac a l’Escola Transformadora –dotat amb 4.500 euros–, una distinció pel seu compromís envers la cultura, llengua catalana i les arts per fer front als reptes socials i culturals actuals.

El PSC ha guanyat les eleccions europees a Sabadell i al Vallès. Més enllà del titular, quins barris han estat determinants per a la victòria socialista? Quin paper han tingut els independentistes i el PP? On rep més suports la candidatura extremista d’Alvise Pérez? La participació ha estat baixa, o molt baixa? Resumim cinc claus per entendre els resultats dels comicis a la ciutat i a la comarca.

El riu Ripoll ha d’experimentar en els pròxims mesos millores en l’entorn per reforçar el seu valor natural, industrial, cultural i patrimonial, fent-lo més atractiu per a la ciutadania de la comarca. Així, el projecte ‘El riu, teixint fils de vida’ ja està en marxa, amb tres eixos d’acció: l’adequació de camins, la instal·lació de punts de recàrrega per a bicicletes elèctriques i la creació d’una visita virtual als elements industrials patrimonials.