El centre artístic municipal L’Estruch recuperarà la carpa de circ en els pròxims mesos. El passat dilluns, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte per renovar la carpa de circ amb un pressupost de 260.000 euros. L’adjudicació es va fer en el tercer intent: al primer, les empreses no van aportar tota la documentació i, en el segon, el concurs va quedar desert.

Ja s’han superat dos anys des que L’Estruch no té la carpa de circ, que es va acabar de treure el febrer de 2022. Aleshores es va iniciar el procés per reposar-la, però no es completarà fins d’aquí a uns mesos, amb el calendari per determinar.

L’any 2015, la Generalitat va cedir la carpa a l’Estruch. Després de sis anys, es va considerar que ja havia esgotat el seu recorregut a Sabadell –no es va estrenar aquí i es va retornar a la Generalitat– i es va optar per instal·lar-ne una de nova que permetés millorar qüestions escèniques i tècniques, com adequar el paviment, la graderia i la climatització.