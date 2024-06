Concurs Literari Joan Oliver “Pere Quart” per a infants i adolescents d’11 a 18 anys, ha celebrat enguany la seva 43a edició. El certamen va néixer amb l’objectiu d’incentivar la creació i expressió literàries entre els estudiants, tot promocionant l’ús de l’expressió escrita en català. En aquesta ocasió, s’han presentat 156 treballs de temàtica lliure: 89 en la modalitat de prosa i 67 de poesia. El lliurament de premis s’ha celebrat, al Casal Pere Quart, amb la presència d’autoritats municipals, alumnes, professors i famílies. També hi ha assistit Sílvia Oliver, filla de l’escriptor sabadellenc Joan Oliver.

El Concurs Literari Joan Oliver atorga un total de 18 premis. Cada modalitat –prosa i poesia– es divideix en tres categories d’edat: una primera per als nascuts els anys 2006, 2007 i 2008; una segona per als nascuts el 2009, 2010 i 2011 i una tercera per als joves que van néixer el 2012 i 2013. Per a cada categoria s’atorguen tres premis: un primer premi de 200 € i dos accèssits de 130 € cadascun. Els premis es faran efectius de la forma següent: la meitat de l’import, mitjançant un val bescanviable per material escolar, dotat per l’Ajuntament de Sabadell, i l’altra meitat en llibres valorats pel mateix import, gràcies a la cessió d’Abacus. Tanmateix, s’editarà una publicació amb les obres premiades.

Consulta tots els premis

CATEGORIA A (nois i noies nascuts/des el 2012 i 2013)

PROSA

1r premi: Mark cap al camí de la saviesa. Marc Ramos Gorreta. Escola Catalunya.

Accèssit: Aquest patiment no val la pena. Maria Bernal Camarasa. Col·legi Sagrada Família.

Accèssit: Una tarda qualsevol. Victor Espada lsla. Col·legi Jesús Salvador.

POESIA

1r premi: Arbre. Ilona Pereira Pardo. Escola Samuntada.

Accèssit: La música. Anna Navarro Tamajón. Escola Vedruna el Carme.

Accèssit: Encara continua. Bruno Pérez Domínguez. Col·legi Salesians Sabadell.

CATEGORIA B (nois i noies nascuts/des 2009, 2010 i 2011)

PROSA

1r premi: Renéixer. lris Descartín Morales. Institut Narcisa Freixas.

Accèssit: Fins la lluna i tornar. Mariona Pozo Merino. Col·legi Sagrada Família.

Accèssit: Projecte Güell. Isona Salvador Gelabert. Escola Ramar 1.

POESIA

1r premi: Dansa de versos: un viure poètic. Miquel Martínez Calero. Col·legi Sagrada Família.

Accèssit: En la nit profunda. Marc Forrellat Santacreu. Escola Vedruna El Carme.

Accèssit: Per a un amor. Marina Herreros Ten. Escola Vedruna El Carme.

CATEGORIA C (nois i noies nascuts/des 2006, 2007 i 2008)

PROSA

1r premi: L’esplendor, part 2 (el jardí dels presents). Roger Sales Llongueras. Escola Sant Nicolau

Accèssit: Cares singulars. Paula Domínguez Hiruela. Escola Mare de Déu de la Salut.

Accèssit: Quin sentit té que continuï vivint. Berta Gutiérrez i Roma. Escola Vedruna El Carme.

POESIA

1r premi: Em reconec. Brenda Bricelee Baltazar Castillo. lnstitut Agustí Serra.

Accèssit: La cançó del far. Mònica Giménez Fernández. Col·legi La Vall.

Accèssit: Cel estelat sobre l’escala. Denís Herrera Sanmartín. Escola Sant Nicolau.

El jurat del certamen el van formar David Vila, escriptor i professor de secundària; Roc Casagran, escriptor i professor de secundària; Carme Martí, professora de secundària; Josep Martí, mestre de primària i Teresa Soler, representant de l’entitat Òmnium Cultural.