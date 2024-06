Oficis de sempre, en el dia a dia

[Editorial del 13 de juny de 2024]

Marbristes, tapissers, quiosquers, sabaters, rellotgers… hi ha oficis que fa uns anys estaven a l’ordre del dia, però que han anat perdent presència i ara es troben que no tenen relleu generacional. Són ocupacions manuals que no es poden perdre, perquè són necessàries tot i els canvis tecnològics i socials que hem viscut aquest segle.

Creiem que és erroni pensar que tothom ha d’anar a la universitat: hem de valorar els oficis, saber actualitzar-los i promocionar els cursos de formació i l’FP com a instruments per aprendre professions que són fonamentals i que formen part de l’ADN de la nostra cultura i manera de viure.

És possible salvar aquests oficis. Només s’han d’integrar tecnologies modernes i mètodes de producció sostenibles i adaptar-ne el valor artesanal a les necessitats contemporànies. Els programes de formació, com la impulsada per la Cambra de Comerç amb el pròxim curs de carnissers, són un bon exemple de com salvar els oficis. Així mateix, és important crear vincles entre els mestres artesans i joves que puguin estar-hi interessats. Amb tot això, podrem donar una segona vida a aquestes professions i assegurar-ne la continuïtat en el futur més immediat.