Marina Gatell: “Els nens de Kibera són superherois”

I si una màfia roba el sol per traficar amb l’energia del planeta? Un grup de nens del suburbi més gran d’Àfrica (Kenya) s’aventurarà a rescatar l’astre per salvar la humanitat. Criats en els laberíntics carrers de Nairobi, són els escollits, els únics que saben a on anar a buscar-lo.

És el punt de partida de la pel·lícula de fantasia Kids of Kibera and The Kidnapped Sun (Els nens de Kibera i el sol segrestat), que està dirigint l’actriu sabadellenca Marina Gatell. Els actors són una colla d’infants d’una petita casa d’acollida de Nairobi que han estat rescatats de viure al carrer o de cases travessades per una realitat duríssima, com els personatges de la pel·lícula. I a més de la seva interpretació, el guió del film parteix de la seva imaginació.

Fa 5 anys, Marina Gatell impartia classes d’interpretació a l’orfenat Queens & Kings of Kibera quan va veure com, a través d’exercicis d’improvisació, es destapava la creativitat i la fantasia brollava, completament allunyada de la realitat. Els nens imaginaven un món en què el sol dorm en una caseta a l’horitzó.

“Aquests nens són els superherois de debò, i no els que veiem a les pel·lícules. La seva realitat és duríssima i ja la coneixem, per això no volia fer un altre documental. Volia fer una cosa en què es divertissin com a protagonistes, que els reportés beneficis, que fos longeu, que els fes jugar. I és una pel·lícula de fantasia i aventures amb el més alt rigor”, explica l’actriu. Els beneficis de la pel·lícula aniran destinats a un fons econòmic autogestionat per oferir educació i llar a altres menors de Nairobi que encara viuen al carrer.

La pel·lícula serà en anglès i suahili, tot i que per a Gatell “és en l’idioma que parlen tots els nens, la fantasia”. Serà coral, amb el protagonisme repartit entre els 15 infants. “Són un equip. Estan acostumats a sortir-se’n sempre col·laborant. Si en treus a un, el sol ja no el rescaten”, afegeix.

L’actriu Alba Flores, que a la sèrie d’èxit La casa de papel interpreta el personatge de Nairobi, també apareix en el film. El director d’art és Mason Chesler, el director artístic de The Joker i de la seqüela Just Like That de Sexe a Nova York . La productora és Vivir Rodando.

A més, està dirigida per Alvin Ochieng, de 17 anys, que és un dels nois de l’orfenat de Kibera. El vestuari va a càrrec d’Elijah Omondi, que també s’hi va criar i ara estudia cinema. Ronald Ronics, criat als carrers, és l’operador de càmera i localitzacions. El fundador ara fa 17 anys de la casa d’acollida, Nicolau Mallol, hi ha participat assessorant el guió.

Una festa cultural a Sabadell

Des que es va concebre la idea, el projecte s’ha adaptat a contextos que van des de la pandèmia fins a inundacions o conflictes bèlics. També afronta la complicació del finançament, per això ha posat en marxa una campanya de finançament. Necessiten 50.000 euros, que “en la indústria del cinema és molt poc per fer un projecte”, matisa Gatell.

Per aconseguir arribar a la xifra, l’Imperial acollirà el 19 de juny a les 20h una festa cultural per a recaptar fons, on es projectarà el tràiler i un curtmetratge del film. Hi haurà càtering de menjar kenyà i música africana, a més d’un espectacle previ, a les 19.30h, a la plaça de l’Imperial de Petit Món.