Sabadell va tancar el 2023 amb més accidents de trànsit i més imprudències a la carretera. Els carrers de la ciutat van ser escenari de 1.724 sinistres, un 2,3% més que l’any anterior, quan se’n van registrar 1.684, segons els registres de la Policia Municipal de Sabadell. 1.724 accidents que van deixar 2.850 víctimes, la majoria d’elles il·leses (76%).

La gran majoria de topades són només ensurts i només deixen danys materials (55,23%), però també hi ha que deixen ferits lleus (42%) i, en casos més excepcionals, víctimes greus o mortals (2,7%). Als carrers de Sabadell, quatre persones van perdre la vida per un accident de trànsit i 36 van patir un pronòstic greu.

També els vianants van ser víctimes dels accidents: 162 persones que transitaven la ciutat a peu van patir un ensurt: 150 lleus o il·lesos, 11 greus i una persona que va perdre la vida, trencant així amb les bones xifres del 2021 i 2022.

I quins van ser els accidents més comuns? La col·lisió per envestida (la part davantera contra la part lateral d’un altre vehicle), xoc (contra elements de la via) o col·lisió per abast (la part davantera d’un impacta contra la part posterior de l’altre), van ser les tipologies més recurrents.

A la ciutat s’han denunciat 21.915 infraccions, un 0,6% més que al global del 2022, segons dades policials. I 430 delictes contra la seguretat viària, la majoria (231) per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues.