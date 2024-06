L’acta de valors, el gran tresor de les competicions del Consell Esportiu Vallès Occidental

El joc net és l’objectiu de les competicions escolars que organitza el Consell Esportiu Vallès Occidental. Els partits tenen un peculiar sistema de puntuació lligat al sistema de valors.

No tot és guanyar o perdre. Aquest podria ser el lema del Consell Esportiu quan es tracta de la competició. De fet, tenen un protocol molt peculiar a l’hora de sumar punts. “No renunciem als ítems de la competició i la qualitat, però tenim l’oportunitat de modular-la amb un sistema que pretén transmetre valors”, explica Sònia Rallo.

Puntua tant el joc net com els gols o les cistelles. En algunes modalitats els partits es divideixen en quatre parts perquè tots els nens o nenes tinguin l’oportunitat de jugar. “Si només volem que juguin els més destres, donaríem un missatge equivocat, no és el nostre model”.

L’acta de valors

Aquest protocol es reflecteix en un document estrella: l’acta de valors. El tutor (àrbitre) puntua amb uns ítems el comportament dels jugadors, entrenadors i públic d’ambdós equips i els tècnics ho han de fer dels jugadors i entrenadors de l’equip contrari. Tot això condiciona el resultat final. El guanyador del partit suma 3 punts i el perdedor un, però podria arribar als 3 una vegada aplicat el joc net. “Un campió als Jocs Escolars ha de ser capaç de guanyar i tenir un bon comportament”, insisteix la secretària tècnica.

Va costar una mica al principi fer entendre aquest sistema, sobretot entre els pares, però ara està totalment assumit. Un dels tutors amb més experiència és el Joan Figueras, que va ser àrbitre de futbol sala a categoria nacional durant molts anys. “Considero que és una normativa molt educativa i gratificant valorar aquests aspectes del comportament. El resultat final s’explica des d’una perspectiva educativa per sobre de la competitiva. Jo estic encantat de formar part d’aquesta família que és el Consell Esportiu”.

També entre els entrenadors es veu positiu. Edgar Torras, coordinador i tècnic de l’escola Sagrada Família, diu que “és una mesura molt beneficiosa per a tots els infants. Tot i que es perd un punt de competitivitat, guanya molt en els valors als esportistes. Ajuda a ser un bon company, tant amb el teu equip com amb els rivals, i també a acceptar les derrotes i gaudir més de les victòries”. L’Edgar aprecia que “d’ençà que va implementar-se el sistema dels punts per joc net s’ha notat una clara millora en el respecte, el bon ambient als camps i penso que s’ha de potenciar a les escoles”.