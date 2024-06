El Consell Esportiu Vallès Occidental compleix 25 anys amb els valors com a primer manament

L’esport escolar a la ciutat té el seu màxim exponent en el Consell Esportiu Vallès Occidental que compleix 25 anys de funcionament independent. Fa dues setmanes, la Pista Coberta de Catalunya va omplir-se de nens, nenes i familiars per celebrar la jornada final de temporada del curs 23/24 del Consell Esportiu Vallès Occidental Sabadell (CEVOS).

L’esport escolar ha evolucionat d’una manera espectacular a la ciutat en les tres últimes dècades. Abans gairebé era una qüestió de les escoles. L’any 1990 van instaurar-se a Catalunya els Consells Esportius, regulats per la Generalitat. A Sabadell van establir-se tres àmbits d’actuació: Sabadell, Terrassa i Zona Sud.

Sabadell, però, va lluitar per esdevenir un Consell propi i l’any 1999 neix el CEVO. “Va significar un punt d’inflexió. Recordo que el president Josep Manel Piedrafita va plantejar-ho perquè Sabadell ja tenia suficient estructura i la quantitat de nens i nenes per aglutinar el Consell del Vallès Occidental i no dependre de Terrassa, com passava abans”, explica la secretària tècnica, Sònia Rallo, qui suma 26 anys en el càrrec.

Però com es regeix el Consell? És una entitat sense ànim de lucre que té l’objectiu de fomentar, promocionar i organitzar esport en edat escolar dins dels 9 municipis del Vallès Occidental: Sabadell, Polinyà, Castellar, Gallifa, Palau-Solità, Sant Quirze, Sant Llorenç, Sentmenat i Santa Perpètua. D’altra banda, es regeix per uns estatuts i compta amb una Assemblea que formen 166 entitats, una junta directiva de 13 membres que marca les directrius, presidida per la regidora d’Esports, Montserrat Gonzàlez, i un cos tècnic de 7 persones.

Tot això es complementa amb uns 200 professionals entre tutors de joc, monitors o voluntaris que fan possible la competició. La llei de l’Esport del 2015 obliga a tenir contractats els monitors -han d’estar inscrits en el Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya, ROPEC- i el mateix Consell facilita convocatòries per capacitar els candidats i tenir accés als cursos necessaris i les pràctiques.

“Una oportunitat en valors”

La principal característica, gairebé un manament, del Consell és l’esportivitat. S’ha convertit en una escola de valors. “Es tracta de fomentar la pràctica esportiva, que sigui accessible per a tothom, independentment de l’edat, gènere o capacitat física o psíquica o l’entorn socioeconòmic, i al mateix temps donar una oportunitat en valors i cohesió social”, explica la Montse Gonzàlez. Precisament, el premi del fair-play concedit pel Panathlon Club “ens va fer una especial il·lusió perquè suposa el reconeixement a 9 anys de picar pedra”, diu la Sònia Rallo.

Cada any el Consell està sobre les 5.500 llicències esportives, entre 3 i 18 anys. S’inclou l’escolarització obligatòria i postobligatòria. L’últim curs va baixar una mica “perquè també estem exposats a la baixa natalitat”, matisa la Sònia. D’altra banda, els usos d’activitat s’enfilen fins als 30.000 cada any.

Això té relació directa amb els plans de promoció. “Oferim a les escoles fins a 50 propostes diferents aprofitant les instal·lacions que tenim a la ciutat. La que té més èxit és l’atletisme -ho van demanar 20 escoles amb 1.252 alumnes- a la Pista Coberta, l’equipament estrella”, subratlla la secretària tècnica del Consell.

DADES

5.483 llicències esportives es van fer en el curs 23/24, unes noranta menys que l’any anterior. El motiu d’aquest descens (1,61%) té a veure amb la baixada de la natalitat.

650 mil euros és el pressupost anual del Consell Esportiu del Vallès Occidental que cobreixen entre els ajuntaments integrats, Generalitat (conveni) i les quotes dels participants.