Tot el que has de saber de la revetlla de Sant Joan a Sabadell

Sabadell es prepara per a la revetlla de Sant Joan amb les màximes garanties. La cita arriba com és habitual amb reforç excepcional de tots els cossos de seguretat, amb un dispositiu que ja està en marxa i que viurà la nit del diumenge el seu moment de màxima atenció. Hi haurà el doble de patrulles de la Policia Municipal al carrer que en un cap de setmana ‘normal’ i també sortiran més agents dels Mossos d’Esquadra sobre el terreny. Els controls d’alcoholèmia s’intensificaran. A més, creixerà la presència de Bombers en un 50%, en coordinació amb l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF), que ja han desenvolupat tasques prèvies. En aquest sentit, les pluges dels últims mesos redueixen el risc de propagació de focs, malgrat que cal estar igualment alerta.

On hi haurà revetlles?

A Sabadell se celebraran cinc revetlles autoritzades pel consistori. Seran menys que l’any passat. Al Torrent del Capellà i a la plaça del Treball es faran amb foguera. Mentre que a La Plana del Pintor, el carrer de Covadonga i l’Associació El Ciervo també hi haurà festa, en aquest cas sense foguera. A banda, en pràcticament una vintena de carrers secundaris de la ciutat se celebraran sopars de veïns. Segons han explicat des de l’Ajuntament, no hi haurà grans afectacions pel que fa a talls de vies principals, ja que aquestes trobades es faran en punts menys transitats.

L’objectiu del dispositiu és reduir els riscos que porten associats aquest tipus de celebracions. Aquests dies ja s’ha activat una campanya de sensibilització ciutadana per difondre les mesures de prevenció. En els pròxims dies, es desplegarà un operatiu especial de seguretat per evitar la crema de contenidors i la propagació del foc en cas d’incendi. Precisament, en aquesta direcció, ja s’han desbrossat alguns espais.

La presentació de la campanya ha tingut lloc aquest dimecres, amb la participació dels diferents òrgans implicats: Mar Molina, tinenta d’alcaldessa de l’Àrea d’Espai urbà, Acció territorial i Participació; Adrián Hernández, tinent d’alcaldessa de l’Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament sostenible i Seguretat; Daniel Corral, inspector, cap accidental de la Policia Municipal de Sabadell; Antoni Milla, inspector de Mossos d’Esquadra; Martí Sanabria, cap de Bombers de Sabadell; i Jordi Nou, cap operatiu de l’ADF Sabadell.

Les veus han apel·lat al civisme i a la responsabilitat ciutadana per evitar incidències durant aquest cap de setmana. En aquest sentit, han recordat que, en cas de veure qualsevol situació de risc, cal trucar el 112, que s’encarregarà de coordinar la resposta.

Reforç de la neteja viària i la recollida de residus

En paral·lel, la neteja viària també es reforçarà, especialment després de la revetlla. El dia 24 hi haurà un equip de neteja de fogueres per retirar les restes i netejar amb baldeig i tres equips de neteja de revetlles de neteja manual i baldeig.

Pel que fa a la recollida de residus, el dia 23 es recolliran totes les rutes d’envasos, per la qual cosa el servei s’amplia un dia. Els contenidors de paper i de rebuig quedaran recollits en torns de matí i tarda. Pel que fa a la recollida de voluminosos, la ciutat disposarà de 2 equips al matí i 2 més a la tarda. I el dia 24, el servei de recollida funcionarà amb normalitat.

Recomanacions en la compra i ús de petards

El consistori recorda que a l’hora d’anar a comprar petards, cal assegurar-se que els productes pirotècnics estiguin homologats en un establiment autoritzat i deixar-se assessorar per un professional. Sempre s’han de seguir les mesures d’higiene i protecció establertes a l’establiment i en la mesura del possible considerar l’opció de fer la compra en línia i recollir-la posteriorment a la botiga, evitant, així, les aglomeracions.

És molt important sempre llegir les instruccions de cada article abans d’utilitzar-lo. Entre altres aspectes, es recomana no guardar els petards a les butxaques ni subjectar-los amb les mans; evitar manipular-los a prop de la cara i cos, no llençar-los contra ningú i fer servir mitjans segurs per encendre’ls, com les metxes; cal vigilar que no hi hagi líquids inflamables a prop, així com no llençar coets a menys de 500 metres de zones boscoses o aglomeracions de persones. I també recordar no encendre petards a l’interior de casa, ni llençar-los per finestres o balcons o ficar-los a totxanes o ampolles.

Coques de Sant Joan

Es recomana comprar les coques en establiments aptes per a la seva elaboració i venda i, a més, triar de quin tipus s’adquiriran –farcides o no– en funció de les possibilitats de conservar-les. Les coques que contenen crema o nata cal conservar-les al frigorífic fins al moment del consum.