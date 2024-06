Consulta el programa de la festa major del Poblenou de Sabadell

El Poblenou té segell propi, el seu ‘Gran Show’ anual, que desplega tots els talents escènics de grans i petits. Enguany, hi haurà actuacions protagonitzades per infants de tres anys i persones de 80. Un espectacle que, de fet, aplega unes 1.200 persones cada any provinents d’altres barris i municipis. Enguany, torna la festa Holi i, ara que la situació ho permet, tornen també els inflables d’aigua i l’esperada festa de l’escuma

El barri del Poblenou torna a celebrar la seva festa entre petards i bengales. Sant Joan al Poblenou es viu amb la família i veïns amb una gran cita que interpel·la tots els seus habitants però que també sedueix procedents d’altres barris i municipis com ara Polinyà o Castellar. La festa va començar ahir divendres amb l’escola Juan Ramón Jiménez com a principal escenari.

Divendres 21 juny:

22h – Petardàs

22.30h – Actuació Santa Farra, disco mòbil i elecció Pubilla i Míster Poblenou 2024

Dissabte 22 juny:

12h- Bastoners Sabadell

22h- Obertura portes

23h- Gran Show del Poblenou, festa estrella del programa.

Diumenge 23 de juny

11 h- Matinal infntil, actuació del grup bufanúvols i matí de Jocs Smatsa.

13.30h – Festa Holi, a la plaça de Xavier Sanahuja.

23.30h- Revetlla de Sant Joan a l’escola Juan Ramón Jiménez.

Dilluns 24 de juny

10h- Castells inflables d’aigua i festa escuma

14h- Concurs de paelles i paellada popular. Concurs 5 euros per inscripció i un feix de llenya. No socis 3 euros. La paella popular és elaborada pels guanyadors de l’anterior edició del concurs de paella.