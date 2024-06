FOTOS | Crema la falla del Torrent del Capellà

Crema al barri del Torrent del Capellà la falla emportant-se les males energies i complint els desitjos dels veïns. La foguera més multitudinària i espectacular de Sabadell ha transcorregut sense problemes i el cavall amb ales ha saltat l’estructura per cremar totes les coses negatives i deixar únicament les positives, tal com marca la tradició. Enguany, l’estructura, que havia estat reforçada per la previsió meteorològica que finalment ha respectat la celebració, s’ha enderrocat cap al costat esquerre.

FOTOS: DAVID CHAO