Sabadell va viure una revetlla de Sant Joan tranquil·la, sense incidències greus, segons destaquen fonts de Bombers i l’Ajuntament. Entre les vuit del vespre del diumenge i les vuit del matí d’aquest dilluns, el cos d’emergències va actuar en 33 situacions per avisos de menor consideració, 27 per incendis urbans.

La majoria, una vintena, van ser per la crema de contenidors, segons han especificat fonts municipals. A banda, hi va haver cinc incendis de vegetació -de poca extensió de terreny-, quatre avisos per vehicles afectats per les flames i alguna paperera incendiada. A més, al carrer de la Costabona, es va produir l’incendi d’un sofà, que ja estava apagat quan van arribar els Bombers. En total, van haver-hi 139 trucades al 112 per Sabadell incidents a Sabadell.

Al Parc Taulí no hi ha hagut “cap incidència greu”, han apuntat fonts de l’hospital. S’ha atès un adult i quatre infants per lesions oculars o cremades lleus. “No hi ha hagut cap cremada de gravetat o traumatismes”, assenyalen les mateixes fonts.

639 trucades al Vallès

Al conjunt del Vallès Occidental, el 112 va rebre 639 avisos durant la revetlla de Sant Joan, xifres en la línia dels últims anys. El telèfon d’emergències de Catalunya ha atès durant la revetlla un total de 7.406 trucadesprocedents vinculades a 4.566 incidents en l’àmbit de la celebració.

Tot plegat, en un cap de setmana marcat pels successos al país. A Barcelona, un jove de 26 anys i origen colombià va morir apunyalat cap a les 4 de la matinada al barri de la Barceloneta durant la revetlla. També durant la nit, una persona va morir ofegada aquesta matinada a Sitges. Hores abans, a Girona, un home de 48 anys i una dona de 44 van ser assassinats al barri de Font de la Pólvora després d’una baralla.