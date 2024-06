El AD Alcorcón anuncia el fitxatge de l’exarlequinat Vladys Kopotun

Va ser un dels primers a rebutjar l’oferta de renovació del CE Sabadell i ja té nou destí. El davanter Vladys Kopotun, de 23 anys, ha estat anunciat com el primer fitxatge del AD Alcorcón, que militarà a Primera Federació la temporada 24/25.

Semblava que l’objectiu prioritari del seu representant era trobar un forat en un club de Segona Divisió A, però finalment ha acceptat la proposta del club madrileny, que en les últimes temporades s’ha convertit en un equip ascensor. En la 21/22 va perdre el seu estatus a la categoria de plata després de moltes temporades consecutives. En la 22/23 va recuperar-la en el play-off i aquest passat curs no va poder evitar el descens.

Curiosament, l’arribada de Vladys pot coincidir amb l’adeu d’un altre exarlequinat que va deixar un gran regust entre l’afició del Centre d’Esports, Jacobo González. Va arribar procedent de l’Andoraa per convertir-se en un dels referents ofensius a Segona A, anotant cinc gols, que no van ser suficients per assolir la permanència. Té un any més de contracte, però tot apunta que marxarà. De fet, figura en la llista de diversos clubs de Segona A. També va militar l’exarlequinat Víctor Garcia.

El davanter ucraïnès afronta aquesta nova aventura lluny de Sabadell després de sis temporades al Centre d’Esports, entre la categoria juvenil, filial i primer equip, en el qual va debutar en el tram final de la temporada 22/23 amb Miki Lladó a la banqueta. El seu protagonisme va augmentar considerablement amb l’arribada a la banqueta d’Óscar Cano el curs 23/24, passant per davant de Manel Martínez a l’onze. Vladys va fer cinc gols, set en total com a jugador arlequinat.

Astals : no es perd l’esperança

Tot i que sembla molt difícil, com va admetre el mateix president, Pau Morilla–Giner, fa uns dies, el Centre d’Esports vol mantenir una espurna d’esperança en el cas de David Astals, qui encara no ha donat una resposta a l’oferta de renovació. “És una oferta molt potent”, insisteixen des dels despatxos de la Nova Creu Alta.

Ofertes no li faltaran. Es va parlar de Castellón o Hèrcules i també de la UD Ibiza. A les últimes hores s’ha sumat l’Andorra. El futbolista de Poble Nou podria esperar al 30 de juny, quan acaba oficialment el seu vincle amb el Sabadell, per anunciar la decisió de marxar… o quedar-se. Seria una gran sorpresa, però el club arlequinat no vol perdre l’esperança. De fet, és l’únic futbolista que esperarà per respecte i la seva gran implicació fins ara. De moment, la direcció esportiva treballa per fitxar un porter d’alt nivell i un davanter de referència.