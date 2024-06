La prioritat del CE Sabadell és un porter: sona el basc Gaizka Campos (Intercity)

L’operació de reconstrucció esportiva no s’atura en el Centre d’Esports. De moment, ja s’han produït sis fitxatges, l’últim el del lateral esquerre Juanma Garcia (Orihuela), i ara la prioritat és aconseguir un porter de nivell per afrontar el repte de l’ascens a Primera Federació amb garanties.

És una peça cabdal i la direcció esportiva que encapçala Lucas Viale vol filar molt prim. Té diferents fronts oberts ara mateix, però un dels noms que ha sonat és el del basc Gaizka Campos, que ha jugat les dues últimes temporades a l’Intercity alacantí, a Primera Federació, compartint vestidor el curs passat amb el central David Cámara, una de les incorporacions arlequinades.

Gaizka Campos té 26 anys i una notable envergadura (1,90 m). Nascut a Barakaldo, ha passat per diversos equips com el Barakaldo, Numancia -amb el qual va arribar a debutar a Segona A-, els filials de Valladolid i Celta i l’Intercity, on ha disputat un total de 34 partits aquestes dues últimes temporades a Primera Federació. Va tenir una dura competència amb el veteraníssim Manu Herrera. De moment, sembla una de les opcions que podria tenir damunt la taula el Centre d’Esports per cobrir la porteria 24/25.