Juanma Garcia (Orihuela), lateral esquerre amb passat al FC Barcelona i Liverpool, nou fitxatge del CE Sabadell

El Centre d’Esports continua amb el procés de reconstrucció de la seva plantilla 24/25 per afrontar el repte de la Segona Federació. El sisè fitxatge és Juanma Garcia, un lateral esquerre alacantí de 26 anys que arriba procedent de l’Orihuela i ha tingut un notable protagonisme al planter del FC Barcelona o el Liverpool.

Amb només 10 anys, ja va ser captat per club blaugrana per incorporar-se a La Masia, fruit de les seves destacades actuacions en l’equip aleví de l’Elche. Fins i tot va ser convocat per la Selecció Valenciana d’aquesta categoria. En el FC Barcelona va passar per les categories infantil, cadet i juvenil, amb el qual va guanyar la primera Youth League del Barça en la temporada 13/14. Va participar en diversos entrenaments del primer equip a les ordres del Tata Martino.

En veure que no tindria massa oportunitats, va decidir emprendre una nova aventura fora d’Espanya, en el filial del Liverpool (sub ‘23), on va jugar tres anys. Algunes lesions li van tallar la progressió i el seu següent destí seria la Liga Premier d’Ucraïna, a les files del FC Vorskla Poltava, les temporades 19/20 i 20/21.

Zona de Llevant

En el seu retorn a Espanya, Juanma Garcia va decantar-se per la zona de Llevant, prop de casa. Va fitxar per l’Alzira (21/22), a Segona Federació, categoria en la qual ha militat les tres últimes temporades. Va començar la 22/23 en el CF Gandia, però les seves destacades actuacions van propiciar el fitxatge, al mercat d’hivern, per l’At. Saguntino. El seu últim equip ha estat l’Orihuela, el curs passat, disputant un total de 18 partits i el play-off d’ascens a Primera Federació. Curiosament, van eliminar al Badalona Futur en la primera eliminatòria i van caure a la final davant el Barakaldo, equip que va assolir l’ascens.

Entre les seves qualitats en el seu joc, hi ha coincidència a destacar el seu excel·lent cop de pilota, sempre molt precís, i la facilitat per pujar el carril. En la majoria de les temporades s’ha estrenat com a golejador o ha facilitat diverses assistències. També s’ha adaptat a vegades a la posició de central. La zona defensiva arlequinada ja té un nou inquilí i es completa la sisena incorporació depsrés de Sergio Cortés (Badalona Futur), David Cámara (Intercity), Ton Ripoll (Lleida Esportiu), Albert Orriols, Urri (Olot) i Peque Polo (Badalona Futur).

Durant aquesta setmana, tot apunta que augmentarà la nòmina d’incorporacions a l’espera de confirmar-se per part de la Federació Espanyola la distribució dels grups de Segona Federació. L’opció de catalans, balears i Comunitat Valenciana (sense l’Orihuela) sembla la més probable, però no es poden descartar altres combinacions més estrambòtiques, amb la possibilitat d’incloure aragonesos, murcians o navarresos.