Les piscines municipals i La Bassa de Sabadell apleguen cada any més banyistes. En casos com la instal·lació de Sant Oleguer, molts arriben de l’entorn comarcal, atrets per les dimensions del lloc o els preus. Per a altres, l’experiència no resulta tan positiva.

“És molt còmode arribar-hi”

En alguns casos, el factor per triar piscina és la proximitat. “És el primer dia que venim aquest any. Normalment, a La Bassa. No ens traiem abonament, però potser durant tot l’estiu venim una desena de vegades. Les instal·lacions són molt grans i és còmode arribar-hi”, diu el Kenneth Flores, veí de Sabadell.

“Som de Mataró. És un lloc idoni per la canalla”

Molts dels banyistes, però, venen d’altres punts de Catalunya. “És el tercer any que venim. Som de Mataró i hem trobat aquí un lloc que està molt bé per a la canalla. Els preus, els tobogans i les dimensions de la piscina ho fa interessant. A més, hi ha zones per a tots els nens i edats. Segur que tornarem algun dia que faci calor”, declara l’Oriol Marin.

“Feia vint anys que no venia”

Molts tornen a la piscina després de molt temps sense trepitjar-la. “Fa gairebé vint anys que no venia. Des que era monitor de campus a Sabadell. Aquesta setmana els nens no tenen ni escola ni casal i hem vingut cap aquí. Som de Sant Andreu i hem vingut amb tren, és molt ràpid. Per ells era la primera vegada i segur que tornarem, abans que es massifiqui a l’agost”, precisa l’Arnau Martínez.

“No hi tornarem”

Les experiències no sempre són satisfactòries. “Hem vingut des de Gualba, al costat de Sant Celoni. La meva filla surt sagnant… No estem contents amb les instal·lacions. Hi ha rajoles en mal estat. Posaré la corresponent ressenya i, evidentment, no tornarem. El lloc és fantàstic, i pot passar que et facis mal, però no per culpa de desperfectes en l’equipament”, lamenta el Claudi Albarran.

La situació canvia en funció de la instal·lació. A Can Marcet, per exemple, l’ambient que es viu és diferent en funció de la franja horària, segons expliquen els més habituals. Mentre els matins estan marcats pels casals i l’ambient familiar, a les tardes la piscina s’omple de joves.

“Fa més de vint anys que ens traiem l’abonament”

“Fa més de vint anys que venim. Som de la zona i ens agrada l’ambient que hi ha als matins. Els problemes que sorgeixen arriben perquè hi ha més gent, i això pot comportar que hi hagi alguna fricció. Però, en general, estem tranquils”, diu Alfredo Álvarez, que es treu l’abonament de temporada cada any. “Són preus raonables i, a més, tenim el carnet de jubilats i ens surt més econòmic”, explica la parella. Com a millora, apunten la possibilitat d’ampliar la instal·lació, aprofitant que hi ha un terreny en desús a tocar de l’indret.

“Es fa més amè l’estiu”

La Cèlia ha decidit aprofitar aquest estiu per treure’s l’abonament de temporada. “És el primer any que vinc. Treballo al costat de la piscina i en comptes de dinar a l’oficina, vinc a la piscina i faig una remullada. Així l’estiu es fa més amè i la calor també”, diu. “No havia vingut mai a les piscines municipals de Sabadell. Al migdia, l’ambient és agradable, sense ser molt congestionat. A la tarda, quan passo per fora, escolto més xivarri i veig que hi ha molta més gent”, tanca.