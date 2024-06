Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? Repassem l’actualitat informativa a la ciutat.

Les Barraques de Festa Major de Sabadell tornaran aquest any al carrer d’Emprius, a l’esplanada del Campus de la UAB de Sabadell. Encara no és oficial, però és la ubicació que acabaran pactant l’Ajuntament i la Comissió de Festes Populars.

Els treballs per retirar el fibrociment a cinc escoles de Sabadell han arrencat. A l’escola Roureda, per exemple, els operaris ja han començat a desmuntar les cobertes d’amiant, vestits amb equipament aïllant per la toxicitat del procés. En altres centres, però, com a l’escola Samuntada, encara no hi ha moviment d’obres.

L’evolució dels últims anys fa preveure que més de 300.000 persones passaran en les pròximes setmanes per les piscines municipals i La Bassa de Sabadell. Els equipaments esdevenen durant l’estiu refugis climàtics per a molts sabadellencs que troben en els espais d’aigua un lloc on apaivagar les temperatures, cada any més altes.

Agents de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Sabadell van desarticular el passat diumenge, 23 de juny, una plantació d’unes 100 plantes de marihuana a la carretera de Prats de Lluçanès, 181 (la Creu Alta), segons confirmen fonts del cos al Diari.

Amb el pas de les setmanes i l’evolució de l’obra de la nova nau logística a Castellar es van coneixent nous detalls sobre el futur de la instal·lació. Itercon està executant des de finals de l’any passat els treballs per crear el nou espai, destinat a CBRE Investment Management, gestora d’actius immobiliaris.