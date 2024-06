El barri de la Serra d’en Camaró viu aquest cap de setmana la gran festa de les festes. Els residents d’aquest veïnat, un dels més petits de Sabadell, organitzen diverses activitats anuals per fomentar la unió entre veïns i els vincles compartits. I aquest cap de setmana arriba la cirereta del pastís, amb una vintena de propostes en un programa farcit d’opcions per a grans i petits. El tret diferencial? Tenen un dels tobogans més grans de Catalunya.

Una festa oberta a tot Sabadell

És un dels barris més petits de Sabadell, però conegut també per la gran quantitat de festes que organitzen cada any. “Ja estem pensant en la pròxima festa, que serà una sessió de cinema a la fresca”, exposa Obdulia Jiménez, una de les organitzadores de la festa. Enguany, com a tret diferenciador, celebraran l’Orgull durant els dies de festa. “Volem fomentar el respecte a tothom, tots som diferents i mereixem ser respectats”, exposen.

Però aquest tarannà festiu i reivindicatiu no és l’únic que fa especial la festa de la Serra d’en Camaró: els veïns han buscat esdevenir referents de la festa infantil –i per a adults– i muntaran diumenge un tobogan inflable sec de més de 40 metres, un dels més grans de Catalunya. Ara que la sequera ho permet, es farà una gran guerra d’aigua, amb globus i pistoles.

Dissabte, res de sopar de cullera per a esperar l’orquestra: per segon any, es farà una frankfurtada popular, una forma més ràpida de fer seure els veïns a la plaça de Magdalena Calonge i continuar gaudint de la festa. “Volem que l’alegria s’instal·li al barri, que tothom gaudeixi. És que al nostre barri, tothom s’hi sent a casa”, valora l’organitzadora. “És un barri amb pocs blocs grans, on tornen els nets de qui hi van viure. La gent hi torna”.

El programa d’activitats

DIVENDRES 28 JUNY

20:30 Batucada i Txaranga

21:30 Botifarrada Popular

22:30 Pregó

23:00 Show JUAN REINA + DJ+ Sonorització

DISSABTE 29 JUNY

11:00 Smatsa Pedala i Pinta

11:00 Pintacares i globoflexia

11:00 Karaoke Infantil

18:00 Berenar Infantil

18:30 a 19:30 Gimcana i Jocs in

fantils Clowns Êthos

19:00 Masterclass Zumba

20:00 Frankfurtada (fins les

22:00)

21:30 BATUCADA recorregut +

estàtic

22:30 Orquestra SABOR SABOR

DIUMENGE 30 JUNY

11:00 Super Castell Inflable 40 metres

11:00 Gegants de Gràcia

12:30 Homenatge a la Gent Gran

17:30 Exhibició Karate

18:30 Quinto solidari

19:30 Ron Cremat

19:45 Sorteig regals Comerços Col.laboradors.