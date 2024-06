Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Arribem al tram final de setmana amb l’actualitat farcida de notícies rellevants. Què ha passat en les últimes hores a Sabadell?

Tot a punt perquè Sabadell es torni a omplir de color per la Festa Holi. Després que la cita s’hagués de cancel·lar per la previsió de pluja a finals d’abril, l’esperada celebració de la primeravera arriba enguany a la ciutat entrats ja de ple en l’estiu.

Aquest divendres tindrà lloc la V Manifestació de l’Orgull LGTBI+ a Sabadell, que començarà a les 19 hores a la plaça de la Creu Alta i arribarà fins a la plaça del Doctor Robert, on, un cop finalitzat el recorregut, hi haurà actuacions, música i la lectura del manifest. L’itinerari de la marxa reivindicativa recorrerà l’avinguda de l’Onze de Setembre, passarà per la Via Massagué, el passeig de Manresa i el passeig de la Plaça Major.

Els farmacèutics han advertit en els últims mesos que arrosseguen fa temps un problema d’abastiment, que amenaça l’ús de centenars de medicaments. Fa unes setmanes, un dels afectats en primera persona explicava que havia tingut problemes per trobar l’Ozempic, un medicament per a persones diabètiques que ara s’està receptant també a persones que volen perdre pes. La llista, però, és molt més llarga.

Tarda de reivindicació a Can Puiggener. Prop d’una vuitantena de persones s’han aplegat dijous a la plaça del Primer de Maig per demanar més oferta de casals d’estiu i de lleure al barri. La concentració ha vingut motivada per “la manca d’oferta de casals”, com reivindiquen famílies del barri.

Els veïns del carrer de Castellar del Vallès, al barri de la Creu Alta, viuen des de fa quatre anys amb neguit per la presència d’uns inquilins que generen conflictes constants en un pis ocupat de la zona. L’últim succés va tenir lloc el passat dissabte quan, després d’una discussió a l’interior de l’immoble, un dels inquilins va llançar una nevera des del balcó.