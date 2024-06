Sabadell reivindica l’Orgull per exigir espais segurs

Sabadell ha celebrat la V Manifestació de l’Orgull LGTBI+, en una jornada per reivindicar un any més la necessitat de continuar avançant per garantir entorns segurs per al col·lectiu. A través d’un manifest llegit durant la concentració i amb les proclames i pancartes dels presents, les diferents personalitats han alçat la veu reclamant no retrocedir i “no tornar a amagar-nos als armaris”.

Amb el text d’aquest any, el col·lectiu ha volgut destacar els avenços assolits, posant el focus en victòries que s’han conquerit recentment, permetent arribar a la cinquena diada de l’Orgull a Sabadell. “Aquesta efemèride és només la punta de l’iceberg d’un recorregut històric ple de persones que, malgrat haver estat invisibilitzades, han fet possible que avui puguem commemorar aquests cinc anys d’història”, refermen els organitzadors de l’acte.

Malgrat aquest progrés en els darrers anys i l’arribada de més eines a Sabadell, el col·lectiu reitera la necessitat estructural d’un suport coordinat i organitzat, recordant que “no es pot deixar la resposta a una voluntarietat que de vegades deixa espai a prejudicis i visions subjectives de què és violència i qui i com es dona resposta”. Per això, sostenen que hi ha violències molt explícites que viu la comunitat LGBTI i a les quals han de donar resposta tot l’any.

Tot plegat, alerten, en un context marcat per l’auge dels discursos d’extrema dreta que, denuncien, s’han infiltrat en les institucions. “És imperatiu que estiguem presents i forgem aliances per contrarestar-los sense caure en l’individualisme. La nostra lluita actual se centra a teixir una xarxa solidària des de la pluralitat de perspectives i la diversitat”.

L’itinerari de la marxa reivindicativa ha recorregut els carrers de la ciutat des de la plaça de la Creu Alta fins al Doctor Robert, epicentre de la festa posterior. Ca l’Enredus–Actuavallès, amb el suport de la Taula de Gènere, Feminismes i LGTBI i de l’Ajuntament, han impulsat el conjunt d’activitats.