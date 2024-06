Comencen les rebaixes d’estiu a Sabadell: “Són un petit alè per al comerç local”

Vuit de cada deu comerciants de Sabadell entrevistats pel Diari esperen que les rebaixes d’estiu representin un impuls per al seu negoci, una campanya a la que se suma la majoria dels establiments, especialment el sector de la moda. Les botigues ofereixen descomptes que van des del 20% al 75% i, tot i que tradicionalment les promocions s’inicien l’1 de juliol, a l’aparador de molts establiments de Sabadell ja pengen els cartells anunciant les rebaixes.

“És una campanya molt potent a nivell comercial, representa un gran gruix de les vendes anuals, tot i que menys que fa anys”, exposa Jordi Obradors, gerent de Sabadell Comerç Centre. De la seva banda, Miguel Tello, des de l’associació Ca n’Oriac Comerç, també espera que el comerç pugui veure’s impulsat. “Abans, les rebaixes permetien acabar amb l’estoc de la temporada. Ara, són per estimular vendes, són un petit alè per al comerç local”, considera.

De fet, la campanya genera bones previsions entre els comerciants, que veuen una oportunitat d’estimular les vendes. Ara bé, segons la professora d’Economia i Empresa de la UOC, Ana Jiménez, les rebaixes s’han anat “normalitzant” i ja no són un catalitzador per a donar tret de sortida a una nova temporada. “Hi ha molts moments de rebaixes a l’any, com el Black Friday o el Cyber Monday”, apunta.

Botigues al carrer

La campanya de preus a la baixa coincideix també amb la sortida dels comerços al carrer. Una quarantena de botigues del Centre i de Ca n’Oriac instal·laran una carpa al carrer el 5 i 6 de juliol, coincidint amb els primers dies de rebaixes. “Es fan molt més visibles”, destaca Obradors. La moda és el sector per excel·lència durant les rebaixes.

De fet, el tiquet mitjà de compra la darrera setmana a botigues de roba és de 47 euros, un 8% més respecte a la setmana anterior, segons dades de l’eina Pulso del Banc Sabadell. Un tiquet mitjà per sobre de la resta de sectors, que es fixa en 30 euros. Aquestes rebaixes semblen anar a millor ritme que les de l’any anterior: les vendes al sector de la moda s’han impulsat un 3%.

