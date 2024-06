La TransGalliners recorrerà el Vallès per lluitar contra la crisi climàtica

Els camins del Vallès Occidental es preparen per acollir la quarta edició de la TransGalliners, una pedalada per equips que recorrerà diferents municipis de la comarca el pròxim 29 de setembre. Les inscripcions ja estan obertes i per participar en la cursa cal formar un equip de dos o tres participants.

La cita, que reunirà tota mena de bicicletes -també elèctriques-, està organitzada per Oxfam Intermón i la Unió Ciclista Sant Cugat (UCSC), amb un vessant solidari. Cada equip es compromet a recaptar un mínim de 600 euros amb l’objectiu de lluitar contra la pobresa i la fam, amb donatius que serviran per impulsar projectes de subministrament d’aigua aigua a comunitats d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina i fer front als efectes de la crisi climàtica.

Dos recorreguts diferents

Per aconseguir el repte solidari, tots els equips tindran un espai virtual per presentar al seu equip. La pàgina web servirà per recaptar els fons necessaris. Els participants podran triar entre dues disciplines i recorreguts: la pedalada de BTT de 50 km, que té un desnivell acumulat d’uns 1.000 metres; i la pedalada de Gravel de 100 km, que té un desnivell acumulat d’uns 1.550 metres. Totes dues tenen sortida i arribada a Sant Cugat i passaran per diferents punts com Castellar, Sabadell, Sentmenat, Terrassa o Matadepera.

Itxaso Ferreras, responsable d’esdeveniments esportius d’Oxfam Intermón, celebra que es pugui estrenar la versió sobre rodes de l’Oxfam Intermón Trailwalker, que acumula tretze anys d’experiència. Alhora, anima els aficionats a la BTT i a la Gravel a provar aquest repte que es consolida al calendari.