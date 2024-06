La forta pluja d’aquest matí ha provocat diverses incidències a la ciutat. Una d’elles s’ha produït a la comissaria de la Policia Municipal de Sabadell. Una filtració d’aigua per la teulada ha provocat la inundació d’una part dels vestidors del lloc. Fonts policials han explicat al Diari que es tracta “d’un problema habitual cada vegada que plou”. Abans de solucionar la problemàtica també s’han quedat uns minuts sense subministrament elèctric.

La inundació ha estat momentània i les actuacions han resultat satisfactòries per a evacuar tota l’aigua sobrevinguda de la filtració. Fonts municipals afirmen que “dilluns es revisarà tota la teulada per detectar el problema i resoldre’l”. A més, recorden que la prefectura de Policia Municipal està sent objecte de diferents obres per millorar l’atenció a la ciutadania i les condicions laborals dels agents.