El matí de dissabte ha estat marcat per les precipitacions que han caigut sobre Sabadell. La pluja i les fortes ventades han estat les grans protagonistes de l’inici del cap de setmana a la ciutat. Algunes zones del municipi han patit talls temporals en el subministrament elèctric per l’aiguat. El temporal també ha provocat la caiguda d’un arbre i diverses branques que no han provocat danys.

La inestabilitat s’espera que cessi en les pròximes hores, però la pluja podria tornar entre el diumenge i l’inici de setmana tot i que amb menys intensitat.

FOTOS: VICTOR CASTILLO I DAVID CHAO