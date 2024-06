Una Festa Major de rècord estan vivint al barri de la Serra d’en Camaró. “La gent està molt animada. Estem veient persones que ni coneixem. Al final, saben que fem bones festes i del boca a boca se’ns omple”, explica la ‘Duli’ Jiménez, membre de l’organització. El divendres van fer més de 300 botifarres i el dissabte van repetir xifres amb la frankfurtada. A més, els jocs i la gimcana infantils van aplegar mig centenar de nens.

Unes xifres que es mantenen respecte a l’any passat, però que continuen sorprenent els organitzadors. “No en volem comprar més per si sobren, però portem ja un parell d’anys que ens movem en aquestes xifres. Amb els nens el que passa molt és que porten amics de l’escola i als seus pares i veuen l’ambient i els agrada molt. Fins i tot ens pregunten si necessitem ajuda. És un ambient molt maco“, exposa. La frankfurtada del dissabte a la nit va anar acompanyada de la batucada i un concert final.

La gran cloenda arribarà aquest diumenge amb el tobogan inflable gegant. “És el moment que més esperem. Els petits en tenen ganes, però els no tan petits també. Aquest any és en sec per la sequera, però ho gaudirem igual”, afirma Jiménez. També es durà a terme un homenatge a la gent gran del barri, el quinto solidari i el final de festa amb el sorteig de regals entre els socis de l’associació de veïns. “És una festa per tothom. Persones de totes les edats venen i s’ho passen bé. No excloem a ningú, perquè tenim activitats de tota mena”, assevera la ‘Duli’.

FOTOS: JUANMA PELÁEZ