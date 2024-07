Punt final a la vinculació de la vicepresidenta Ana Navés amb el CE Sabadell

El 30 de juny no només és la fi de contractes de jugadors o entrenadors amb els seus clubs. En el cas del Centre d’Esports Sabadell, també ha significat el punt final a la vinculació de la fins ara consellera, vicepresidenta i responsable de l’Àrea de Màrqueting del club, Ana Navés, qui s’ha acomiadat dels treballadors i persones de l’entorn arlequinat.

Navés va arribar a la Nova Creu Alta el 2017, quan Esteve Calzada i el seu grup va adquirir les accions per convertir-se en els nous rectors del Centre d’Esports en una situació molt delicada. Navés i Bruno Batlle, director general, van ser les persones de màxima confiança de Calzada en la seva aventura arlequinada. De fet, ha estat una treballadora del club i la seva condició de consellera o el càrrec de vicepresidenta ha estat més un tema circumstancial per poder tancar un Consell d’Administració que en les pròximes setmanes oferirà canvis importants.

L’Àrea social va fer un tomb espectacular amb Ana Navés al capdavant. De fet, no només s’ha encarregat de coordinar les campanyes de socis sinó que també ha estat una peça clau en el desenvolupament d’altres departaments com màrqueting i comunicació, que havien quedat en un segon terme. El club va poder rescatar un gran nombre de nous patrocinadors mentre la presència a les xarxes socials també ha crescut de manera considerable, incorporant nous elements. També ha viscut moments complicats i controvertits per la seva determinació, però ningú podrà dubtar de la seva implicació i dedicació.

“Ha estat un projecte espectacular i he conegut grans persones i també he pogut fer relacions que espero conservar”, ha explicat Ana Navés al Diari de Sabadell en el moment del seu adeu. “Queden uns grans professionals al club i un lideratge ferm per potenciar tot el que s’ha aconseguit en aquests anys”, ha afegit. El descens a Segona Federació ha provocat un ajust de personal en el club per adaptar-se a la nova situació econòmica.