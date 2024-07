La zona de baixes emissions entra en funcionament a Cerdanyola

Cerdanyola del Vallès ja forma part de la xarxa de municipis catalans que han posat en marxa les zones de baixes emissions (ZBE). L’ordenança que regula aquesta qüestió de mobilitat ha entrat en vigor aquest 1 de juliol de 2024. Amb tot, s’entra ara en uns mesos de moratòria sancionadora i serà a partir de l’1 de gener de 2025 quan es comencin a posar multes. Les infraccions seran considerades totes com a greus i seran de 200 euros amb un recàrrec del 30% per reincidència. Els ingressos obtinguts per les sancions es destinaran a finançar actuacions orientades a impulsar la mobilitat sostenible, segons defensa el consistori.

Per zones

Tal com va exposar fa uns mesos l’Ajuntament cerdanyolenc, la zona de baixes emissions comprèn el nucli urbà i queda delimitada per la carretera N-150 (carretera Barcelona), l’avinguda Canaletes, avinguda Guiera, carrer de Santa Rosa, carrer de l’Oreneta, carrer d’Àliga, l’avinguda de Roma, carrer de Serragalliners, ronda de Serraparera, carrer de Clota, carrer de Santa Anna i carrer de Can Pallarès.

En el cas de Bellaterra, la zona de baixes emissions comprendrà tota l’extensió urbanitzada, delimitada pels accessos a l’AP-7, el camí Antic de Sant Cugat, la BV-1414 (carretera de Bellaterra) i el carrer de la UAB.

En aquests àmbits, els vehicles que no disposin de les etiquetes ambientals Zero, Eco, C o B no podran accedir a la zona delimitada com a Baixes Emissions els dies laborables, de dilluns a divendres, en horari de set del matí a vuit del vespre.

Exempcions i moratòries

Per tal de garantir la seva posada en marxa, s’ha previst un paquet d’exempcions i moratòries en cas dels vehicles que no disposin d’etiqueta ambiental. Així, els vehicles dedicats al transport de persones amb mobilitat reduïda (VPMR), els que presten serveis d’emergència i essencials, aquells dedicats al transport de persones amb malalties i discapacitats o els titulars pròxims a la jubilació o amb menys nivell de renda es podran acollir a determinades exempcions.

El municipi vallesà s’incorpora d’aquesta manera a les ciutats, en un grau o altre, ja disposen de zones de baixes emissions com ara Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Sant Adrià del Besòs, Sant Joan Despí, Sant Cugat del Vallès i Badalona.