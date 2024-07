120 anys de l’annexió que va fer créixer Sabadell

La història de Sabadell és plena de fets rellevants. Un d’ells va tenir lloc fa just 120 anys, clau per explicar la ciutat que coneixem avui, tal com recorda aquest dilluns el perfil d’Història de Sabadell s.XIX-XX a les xarxes socials.

Sant Vicenç de Jonqueres és una església catalogada com a monument de Sabadell, inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Una de les curiositats que acompanya aquest símbol patrimonial és que, juntament amb la Creu Alta, formava part del municipi de Sant Pere de Terrassa fins al 1904.

Justament, l’1 de juliol d’aquell any, la parròquia -i, per tant, el barri- va ser agregada al terme municipal de Sabadell. Així, fa 120 anys, un reial decret va ordenar la desaparició del municipi de Sant Pere de Terrassa i bona part va passar a l’administració de Terrassa, principalment, i a Sabadell, que es va annexar la parròquia de Sant Vicenç.

Això, amb totes les implicacions, va suposar un gran impuls per a la ciutat, que va trobar un nou motor de desenvolupament a la Creu Alta.