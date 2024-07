Can Gambús tindrà 108 habitatges de lloguer social nous el 2026

L’Ajuntament de Sabadell preveu iniciar les obres de construcció de 108 pisos de lloguer social a Can Gambús a finals d’aquest any i acabar-les al cap de dos anys, previsiblement a les acaballes de 2026. Després s’adjudicaran entre les persones inscrites al registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial.

El projecte es duu a terme des de l’empresa municipal d’habitatge, Vimusa, i aquest dimarts l’han presentat sobre el terreny l’alcaldessa, Marta Farrés, el regidor del ram, Eloi Cortés, i el director tècnic de Vimusa, David Onieva. Les obres, ja adjudicades segons s’ha anunciat aquest dimarts, tindran un cost previst de 18,1 milions d’euros, prop d’un 22% dels quals subvencionats pels fons europeus Next Generation (gairebé 4 milions d’euros).

Es tracta de la promoció Can Gambús 2, que tindrà dos edificis, un de 60 habitatges a la banda del carrer de Malta, cantonada Eivissa i, l’altre, de 48 domicilis, situat en paral·lel al cantó del carrer del Kurdistan. Entremig hi haurà una zona verda de 2.500 metres quadrats. El lloguer d’aquests habitatges tindrà un cost mensual entre 400 i 650 euros al mes.

Els blocs tindran cinc i quatre plantes d’alçada respectivament. Els habitatges, dues o tres habitacions i entre 55 i 75 metres quadrats. Quatre immobles estaran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. En total, hi haurà quatre locals comercials i un comunitari. Els edificis tindran aparcament, amb 123 places per a cotxes i 26 per a motos, a més de 93 trasters.

L’Ajuntament i Vimusa subratllen l’aspecte sostenible que tindran aquests dos edificis, igual que tenen les noves promocions ja entregades de la carretera de Barcelona i el carrer de Francesc Layret. A Can Gambús, els edificis també es construiran amb estructura de fusta, tindran plaques fotovoltaiques, sistema d’aerotèrmia i reaprofitament de les aigües grises com ja es fa amb les noves promocions. La qualificació energètica que es preveu assolir és la més alta, A.