El cartell de la Festa Major 2024 guanyador del concurs organitzat per Transports Urbans de Sabadell (TUS), porta per títol Tots junts per una festa major al cub i és obra de Míriam Rull Aristeo. “Cada edifici representa un barri de Sabadell”, exposa l’autora. Ella buscava que al cartell es representessin elements de cada barri. La Masia de Ca n’Oriac, les escales de Cifuentes, “Volia que tothom se sentís representat, que reconegués el seu barri”.

S’ha valorat que en el cartell aparegui alguna referència al fet que Sabadell és, durant 2024, la Capital de la Cultura Catalana. Enguany s’ha atorgat un únic premi, dotat amb 1.000 euros. Al concurs hi podien participar els alumnes d’ensenyaments de grau o de cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de les escoles d’art o disseny de Sabadell.