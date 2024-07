El central Alfredo Pedraza reforça la línia defensiva del CE Sabadell

Fet. El central madrileny de 23 anys, Alfredo Pedraza, es converteix en el setè fitxatge del Sabadell 24/25 i el quart procedent del Badalona Futur. Abans van arribar Marc Vargas (retorn de cessió), Sergio Cortés i Peque Polo. Podria no ser l’últim.

De fet, Pedraza ja va ser vinculat al Sabadell fa algunes setmanes a través del compte @enclavegarense quan el jugador també sonava pel Terrassa. Finalment, s’ha decantat per l’oferta arlequinada. Segur que ha influït el fet de coincidir amb Lucas Viale la passada temporada al Badalona Futur, on va disputar 32 partits, sent peça fonamental.

Anteriorment, havia militat al filial de l’At. Madrid, La Nucía, At. Llevant, Ponferradina -amb un fugaç debut a Segona A-, San Sebastián de los Reyes i Unionistas. En aquests dos últims clubs va disputar un total de 32 partits a Primera Federació. Amb la seva incorporació, la línia defensiva arlequinada agafa cos amb la presència de Vargas, David Cámara i Juanma Garcia. El pròxim objectiu és el porter.

Contra el Sabadell

Com a curiositat, Pedraza va disputar els dos partits contra el Sabadell de la temporada 19/20 quan defensava La Nucía: derrota a la Nova Creu Alta (1-0) i triomf a l’estadi Camilo Cano (1-0). En aquell partit va mantenir un fort duel amb el ‘9’ arlequinat Boris Garrós.