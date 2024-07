FOTO | Has vist mai un rètol de ‘sabadell’, amb una falta d’ortografia?

Al pont número 1 de la Gran Via hi ha un cartell de direccions amb una falta d’ortografia. Cal fixar-s’hi, però; i és un tema d’amor propi. En el darrer rètol, que marca la direcció a seguir per anar a l’Hospital de Sabadell (el Taulí) sembla que la ciutat ha perdut importància, ja que el nom de Sabadell l’han escrit amb minúscula; ‘sabadell’. Bé, el van escriure, que el rètol té dies!

Aquest cas no és l’únic, i segur que caminant o circulant per Sabadell n’has trobat algun altre, sigui amb un error en el nom de la ciutat o en algun altre. Si és així, fes-nos-ho saber a través de les xarxes socials o el correu electrònic [email protected] amb la fotografia i la ubicació del lloc corresponent perquè en farem un recull.