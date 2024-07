Ensurt aquest dimecres al migdia per un accident de trànsit a Sabadell. Una dona de 81 anys ha resultat ferida després de ser colpejada per un camió que l’ha atropellat quan travessava un pas de vianants al carrer de Sant Isidor, al barri de Can Rull.

La Policia Municipal ha rebut avís de l’atropellament i s’ha desplaçat fins al lloc, on la dona ha estat atesa en un primer moment per ferides lleus. Finalment, segons informen fonts oficials, ha estat traslladada a l’Hospital de Terrassa.