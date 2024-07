Estudien mesures per reciclar més a Sabadell

El Govern estudia mesures per millorar el percentatge de reciclatge de Sabadell i, de retruc, reduir la factura a tots els veïns, segons va assenyalar al ple de juny el primer tinent d’alcaldessa, Pol Gibert. La nova taxa comarcal (que se suma a la municipal) ha tornat a posar sobre la taula una dada: els veïns sabadellencs continuen sense reciclar més de la meitat dels residus que generen. I la mitjana sabadellenca, del 34,77% el 2022, segueix la tendència dels últims anys de situar-se al voltant de deu punts percentuals per sota de la catalana (45,39% el 2022). I aquest baix percentatge fa que a Sabadell s’hagi de pagar més en aquesta taxa comarcal que localitats amb millors percentatges de reciclatge.

Calen mesures, coincideixen les formacions polítiques amb presència al ple. Hi ha un parell d’idees que el Govern veu amb bons ulls: disposar d’una “central de compra de contenidors conjunta entre municipis” i “provar contenidors tancats en determinades zones urbanes”. Des del govern local consideren que la tecnologia que s’ha conegut fins ara “no s’adequa al que Sabadell reclama” i, per això, encara no s’ha pres cap decisió al respecte.

Gibert assenyala “hem d’intentar abordar com anem al tema de fons: com millorem el reciclatge a Sabadell” i afegeix que per perseguir aquest objectiu l’executiu no vol anar sol i que “ho volem fer de la mà de la comarca”, en sintonia amb les grans metròpolis vallesanes com Terrassa i Rubí, per exemple. El primer tinent d’alcaldessa creu que treballant conjuntament entre municipis “podem tenir més força per aplicar mesures beneficioses per la ciutadania”. I subratlla que l’aplicació de la nova taxa comarcal no té diferències per colors polítics, a banda que al Consell Comarcal hi governen PSC, ERC, Junts, comuns i TotxTerrassa. Gibert defensa “cadascú als seus municipis fa el que ha de fer. Tenim governs de diferents colors a la comarca fent el que han de fer, que és aplicar la taxa comarcal de la manera que s’ha d’aplicar”.

Què proposa l’oposició?

Els grups de l’oposició al ple coincideixen amb el Govern que s’ha d’augmentar el reciclatge i premiar qui més recicli. ERC considera necessari replantejar el model de gestió dels residus i apostar per elements com els contenidors intel·ligents, segons va detallar el regidor Santi Valls, una aposta per la qual també advoquen els comuns, que insten a fixar-se en els que s’han posat a Santa Perpètua de Mogoda.

Des de la Crida pensen en un nou model que “ens ajudi a reciclar millor, que redueixi consums i que prosperi”, segons l’edil Anna Lara.

Cuca Santos (PP) reclama premiar aquells que reciclen més independentment del seu estatus econòmic.