El Pati de la Casa Duran s’obre al públic amb un nou punt d’ús ciutadà

El pati de llevant de la Casa Duran ha quedat obert al públic aquest divendres un cop finalitzades les obres de les últimes setmanes. L’espai situat a la façana del carrer de Sant Joan ha estat objecte de diferents actuacions. Allà s’ha col·locat mobiliari urbà per guanyar un espai d’estada al centre de la ciutat i apropar alhora el patrimoni històric a la ciutadania. Els treballs han suposat una inversió de més de 70.000 euros.

El procés d’adequació ha propiciat que es deixin a la vista les restes de l’antiga tanca del pati, amb valor històric. Així mateix, a l’espai s’ha fet una prospecció arqueològica per garantir i documentar si hi havia algun altre element de caràcter patrimonial que s’hagués de visibilitzar. D’altra banda, amb l’obertura del pati a la ciutadania, es permetrà la visió d’un fragment de l’antiga muralla de la ciutat que fins ara no es podia veure des del carrer. L’Ajuntament destaca que l’actuació compta amb el vist i plau de la Taula del Patrimoni de Sabadell i de la Comissió del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

Amb el projecte, el pati és ara un espai obert a tothom i es dona continuïtat a les obres de millora de l’accessibilitat que es van dur a terme al carrer de Sant Joan. Aquestes treballs han permès la unió accessible entre l’antic pati i el recorregut de vianants a través d’una vorera que abans era estreta. Ara el paviment de la vorera i el nou espai han quedat al mateix nivell i s’enllaça també amb la pacificació que es fa fer el mandat passat del carrer de la Indústria.