Javi Delgado, un ‘9’ de Cantabria pel Sabadell 24/25

Més pòlvora per l’atac arlequinat. Javi Delgado (Gimnàstica Torrelavega) serà el ‘9’ del Sabadell 24/25. El davanter de 28 anys de Cabezón de la Sal (Cantabria) ha estat l’escollit per la direcció esportiva per ocupar una posició clau en el projecte de Segona Federació.

És un futbolista de gran envergadura física: prop dels 190 centímetres d’altura i 80 quilos. Tot i això, asseguren que no el clàssic davanter centre d’àrea sinó que té mobilitat i pot moure’s per diferents posicions de l’atac, amb tècnica per desbordar si cal i, òbviament, capacitat de definició. Així ho va demostrar la passada temporada en el grup I de Segona Federació anotant 15 gols que van permetre el seu equip, la Gimnàstica Torrelavega, mantenir-se a Segona Federació de manera agònica.

És un producte nat del planter càntabre. Format al Textil Escudo i després de l’etapa juvenil a la Gimnàstica, va militar en el Cayón a Tercera Divisió i la seva progressió el va portar al Tropezón. En la seva segona temporada va destacar fent 12 gols. Això el va animar a intentar un nou repte fora de Cantabria, el Polideportivo Ejido. No li va sortir bé l’aventura per Almeria i a mitja temporada, la 22/23, va decidir tornar a casa per enrolar-se en el Gimnàstica Torrelavega i acabar el campionat, fent un únic gol en 14 jornades.

Amb més tranquil·litat i confiança, el curs passat va convertir-se en peça decisiva en la permanència de l’equip càntabre, celebrant 15 gols (dels 41 del total de l’equip) en els 33 partits disputats. Javi Delgado se suma a Peque Polo i Gonpi a l’atac arlequinat. Ara mateix, David Català disposaria d’onze efectius (10 fitxatges més Marc Vargas) confirmats, a l’espera de la possible renovació de Marru.

UD Ibiza : Marc Domènech, confirmat

D’altra banda, continua la diàspora dels ‘herois del descens’. A les últimes hores s’ha conegut el nou destí de Marc Domènech, qui s’ha acomiadat a través de les xarxes socials i ha acceptat l’oferta de la UD Ibiza, que vol fer un equip per aspirar a l’ascens a Segona Divisió A. Domènech podria trobar-se al vestidor amb David Astals.