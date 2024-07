Família, de gran vull ser músic d’orquestra

Durant una setmana saben ben bé què vol dir ser professional. I sens dubte molts ho acabaran sent. Una setantena de músics de tot arreu de Catalunya, d’entre 15 i 25 anys, han format part aquesta setmana de la XV Trobada de la Jove Orquestra Simfònica del Vallès, sota la direcció de Xavier Puig. És una experiència educativa única que, cada estiu, ofereix l’oportunitat de compartir música amb companys diversos i d’aprendre de solistes amb una sòlida trajectòria que formen part de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV). Les classes, quatre sessions entre el matí i la tarda a la seu de la companyia a Sabadell, es combinen amb tallers, com una activitat de pintura improvisada o una xerrada sobre la musicoteràpia, que alguns dels joves van descobrir que pot ser una sortida professional.

Tota la feina de la setmana té una posada en escena amb públic a través de dos concerts. El primer és de Cambra, aquest dissabte a les 20h a la plaça Doctor Robert i obert a tothom, amb fustes, metalls i percussió. I n’hi haurà un segon, simfònic, diumenge a la Faràndula a les 19h (8 euros).

El programa inclou Una nit a la muntanya pelada, de Mussorgsky; Fantasia sobre temes russos, op. 33, de Rimsky-Korsakov; i Quadres d’una exposició, de Mussorgsky, versionada per Ravel. En aquesta darrera peça el públic podrà apreciar els quadres que els alumnes van pintar durant el taller.

“Hem trobat joves molt il·lusionats, participatius i amb molta imaginació. Fora del curs escolar es nota que els alumnes estan relaxats, sense estrès. A vegades acabem l’assaig i, fins i tot, es queden una estona més tocant i fent tertúlia”, celebra el director de la trobada i titular de l’OSV, Xavier Puig. “Aquí poden conèixer com funciona una orquestra des de dins i s’introdueixen en el món professional. No només fem això per la Simfònica, sinó pel país”, apunta.

Alguns músics que anys enrere hi van assistir, ara són col·laboradors de l’OSV. En qualsevol cas, no necessàriament els joves que hi assisteixen acabaran dedicant-se professionalment al sector. Molts, simplement, hi assisteixen pel plaer de compartir música. Hi ha alumnes del Conservatori, de l’ESMUC i del Liceu.

Aprendre ensenyant

La trobada oferirà al jove violinista Isaac Oliu l’oportunitat de ser solista a la Faràndula, a més de donar minuts de pràctica a un jove director en una de les peces musicals del concert. El presentarà Puig, que coincideix amb els companys que imparteixen les classes als joves: “Semblarà un tòpic, però quan ensenyem estem aprenent també”, comenta el director.

Hi està totalment d’acord Laira Pujolassos, violinista de l’OSV i una de les professores de la Trobada: “Per als professionals és molt positiu veure com es dibuixa el panorama a través de les noves generacions. Normalment la formació dels músics se centra molt en la part individual, per tant, és molt interessant que tinguin una de les seves primeres experiències en orquestra, que pot ser una sortida professional. És engrescador formar part de la seva formació, centrar-nos en coses que els podem aportar com a professionals”, assenyala la violinista, que afegeix: “A mi m’hauria encantat participar-hi”.

Posa dos exemples que han servit als joves alumnes a treballar en orquestra, és a dir, en equip. “Els hem ensenyat que si respiren junts, el seu cor bategarà alhora. No es tracta només que cada músic compleixi amb les seves notes, hi ha d’haver una sincronització, el grup ha d’aixecar els arcs dels violinis alhora”.

Durant la setmana, també hi ha hagut uns quants trucs per treure pressió a aquesta primera experiència orquestral. “A vegades costa arribar a totes les notes i tan de pressa. Ens hem centrat a tocar la primera de cada pulsació i, entremig, permetre’ns algunes mentidetes. Es tranquil·litzen una mica, s’alleugereixen, i al final de la setmana, les acaben tocant totes”, assenyala Pujolassos.

“Un peu a dins del sector”

És el tercer any que Gal·la Torra Colom, una jove violinista de Santpedor de 18 anys, assisteix a la Trobada. “Em sembla una experiència increïble. Són moltes amistats i molta música en poc temps”, resumeix. Alhora, és una oportunitat per conèixer músics d’arreu de Catalunya.

Per a la Gal·la, “els professors són inspiradors”, ja que li permeten “entreveure quina és la feina de músic professional”. Tot i que admet que l’exigència és alta, si ha repetit tres vegades és també perquè sap que la trobada implica “posar un peu en el sector professional”.