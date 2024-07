Marta Salido i Margarita Pérez, escollides com a coordinadores de Sabadell En Comú

Sabadell En Comú ha celebrat aquest dissabte una assemblea al Centre Cívic de Can Balsach per renovar la direcció del partit i escollir una nova coordinació. Els Comuns han escollit Margarita Pérez i Marta Salido com a coordinadores de l’espai. L’objectiu del canvi és “reforçar organitzativament el partit, adaptant-se a la nova situació política que hi ha a la ciutat, enfortir territorialment la presència a tots els barris i districtes de la ciutat i mantenir la unitat de les esquerres al municipi”.

També s’ha comunicat l’equip que acompanyarà les dues coordinadores i que estarà format per 18 persones en total. Eva Guerra i Serguei Carrascosa en les responsabilitats d’organització, Joan Carles Torres a Comunicació, Gemma Montero a Feminismes, Joan Mena a Política Municipal, Rosa Morales a Finances, Josep López a Formació interna, Rafa González a Educació, Àlex Moya a Salut, Trini Gutiérrez a Ecologia, Juanma Martínez a Joves, Daniel Domínguez a Món del treball, Sergi Salamé a Debats en Comú, Antonia Rios i José Carrión a Acció veïnal i Rosa Ribell, amb la responsabilitat de Memòria històrica i antifeixisme.

El partit mostra clarament la seva voluntat de fer una renovació amb fins a 8 noves incorporacions respecte de l’equip anterior i amb “presència de persones vinculades a tots els districtes de la ciutat”. Paral·lelament a la nova direcció, els Comuns també han aprovat el seu document polític i organitzatiu que ha comptat amb les aportacions de les persones inscrites a la formació. En aquest document, analitzen la situació política actual al territori i aposta per “la necessitat de teixir aliances amb les forces d’esquerres, aprofundir en les complicitats amb els moviments socials sabadellencs”. En l’assemblea, els Comuns també han marcat el full de ruta que posaran en marxa a partir del mes de setembre.