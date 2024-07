Balanç molt positiu a la Festa Major d’Hostafrancs

El barri d’Hostafrancs ha sortit al carrer aquest cap de setmana per a celebrar la seva Festa Major. Enguany, les activitats s’han dut a terme únicament el divendres i el dissabte en unes celebracions continuistes. “Hem escurçat un dia les festes perquè ens van robar el material i no l’hem pogut recuperar. Vist com ha anat crec que podríem haver tirat endavant activitats també el diumenge”, explica el Jordi Pablo, de l’organització.

El gran èxit de masses va ser la botifarrada i el concert del grup d’havaneres, Port Bò. “Vam vendre totes les botifarres i totes les cerveses. El grup d’havaneres ve a les festes des de fa més de vint anys i porta molta gent. Calculem que van assistir unes 1100 persones aproximadament. En un barri de 1800 habitants són unes xifres espectaculars. El balanç és molt bo”, apunta.

El dissabte també es van celebrar diverses activitats infantils com el concurs de dibuix, la xocolatada, trencar l’olla o l’animació a càrrec de Jaume Barri. “És un barri molt familiar i les activitats infantils funcionen molt bé, perquè els nens ho passen molt bé”, admet Pablo. Hostafrancs va tancar la festa amb el triangular entre solters, casats i separats a la pista de futbol sala de l’Institut Vallès i el concert de les corals del barri.

Un balanç molt positiu per a una Festa Major que té com a únic inconvenient la falta de novetat. “L’associació està composta per gent gran sobretot i els més joves intentem carregar amb el pes de muntar les activitats. Nosaltres podem fer i desfer, però volem que hi hagi una renovació per poder proposar altres iniciatives. Crec que és possible perquè veig la gent molt predisposada a ajudar”, reflexiona el Jordi.

FOTOS: VICTOR CASTILLO